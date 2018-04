Módní stálice: Čtěte mé brože, řekla Madeleine Albrightová

Začalo to v roce 1994, když se jméno Albrightové objevilo po její kritice irácké vlády v novinách uražené krajiny ve spojení s hanebným označením "had". Zanedlouho se ministryně ukázala na veřejnosti s broží ve tvaru stočeného plaza a pak už to šlo téměř samo: holubice, včelky, vosy, andělíčci, budovy Senátu nebo orly zdobí prsa hrdé ženy a baví i dráždí jak novináře, tak politické protivníky.

Inspirovala tím také jiné ženy v politice – třeba Hazel Blairová způsobila pěkný poprask broží s rozkolébanou loďkou, kterou si provokativně připnula u příležitosti své resignace.

Nedávno byla sláva Madeleininých výmluvných doplňků zpečetěna výstavou dvě stě kousků z její sbírky (možno shlédnout v New Yorku do konce ledna příštího roku) a také knížkou Read my Pins, ve které Madeleine vysvětluje o svém nevšedním prostředku diplomatické komunikace víc.

Brož patří k historicky nejstarším šperkům a jejího pazourkového předchůdce najdeme už v paleolitických jeskyních.

Praktická zapínací ozdoba vznikla původně z docela prozaických důvodů – látku omotanou kolem ramen bylo potřeba nějak upevnit a nejjednodušším se ukázal jehlovitý předmět - trn, navlečený přes dvě dírky, zabezpečený proti ztracení.

Kostěný, kamenný nebo dřevěný osten přímo lákal k unikátnímu ozdobení a rychle se stal populárním mezi tehdejšími holkami i kluky. Později se člověk naučil obdělávat kovy a k brožím ze syrových, přírodních materiálů rychle přibyly tepané kousky bronzové.

Skandinávští mužové vyráběli nebývale velké, nádherné kousky z bronzu, zvané "želví brože", tvarem připomínající krunýř želv. Středověk přinesl brože menší, spíše dekorativní, na plošce se objevily obrázky, tváře, nezřídka náboženského charakteru. Jisté trendy předepisovaly oděv přímo posetý mnoha drobnými brožemi. Jak se móda měnila, zlatníci postupně přidávali drahé kameny, kytičky ze zlata nebo stříbra, visící perly, mašle. Osmnácté století přineslo horoucí trend miniaturních uměleckých dílek s detailně propracovanými portréty.

Brože se lišily nejenom vzhledem, ale také zapínacím mechanismem. Nejznámější systém "zavíracího špendlíku" (jehla, která se zacvakne do prohlubinky nebo zahákne za očko) je překvapivě starý a úspěšně se na brožích používá dodnes. Běžný je také jednoduchý špendlík, přestrčený přímo přes látku oděvu. Kdysi brože nosili také muži a třeba umně vyplétané keltské brože jsou dodnes předmětem neutuchajícího obdivu a úžasu.

Brož časem pozbyla svůj praktický charakter a stala se součástí šperkovnic především vysoce postavených žen. Jednodušší holka se k pěkné broži dostala jenom velmi zřídka. Aristokracie (zejména starší generace) se dodnes dekoruje brožemi, které se na decentních kostýmcích pěkně vyjímají. V jistých kruzích zůstává brož nejenom estetickým prvkem, ale také vyjádřením jistého společenského statusu. Není divu, když se brože dědí přes bezpočet generací a pořizují za statisíce dolarů.

Myslíme-li dnes na šperky, s největší pravděpodobností ostudně opomínáme právě věcičku, kterou se naše prababičky zdobily nejčastěji. Dekorační prvek, extrémně všestranný, příjemně výrazný a bezkonkurenčně svérázný, schopný proměnit k smrti nudný tvídový kabát v stoprocentní obraceč hlav a obyčejné hladké šaty na sofistikovaný, luxusně večerní kde-si-to-prosimtě-sehnala kousek. A jak ukazuje Albrightová, brož je díky své poměrně velké ploše dobrým komunikačním prostředkem.

Je také snad jediným ozdobným prvkem, který se nám ještě nepokusili vyrvat muži – jednoznačně feminní, téměř vždy jemně rozmarná, brož je extrémně zajímavým doplňkem garderoby. Na rozdíl od běžnějších klenotů brož vždycky vypovídá o odvaze a osobitém vkusu a je přesně tím předmětem, který dodá celkovému vzhledu jiskru a punc nevšednosti bez ohledu na to, jak tuctový nebo unylý zbytek oblečení je. Tak malinká a tak mocný efekt! Zkuste ji nasadit na prostý rolák nebo třeba pletený zapínací svetr. Dobrá brož je obecně přenosná z jednoho kusu oděvu na druhý a pokaždé vytvoří novou fascinující kombinaci.

Kde je sehnat

Koupit dobrou brož dnes není zdaleka tak jednoduché, jako kdysi a mnohé obchody s bižuterií a šperky je vůbec nenabízejí. Pokud nenajdete něco u babičky na mansardě, ideální je prokutat nějaké starožitnictví a krámky s vintage oblečením. Přitažlivé historické kousky nabízí třeba Antik Praha, připravte se však na citelnou investici.

Nepřebernou selekci broží nejrůznější estetické i hmotné hodnoty objevíte na skvělé stránce Etsy, která sdružuje kutilské duše z celého světa, aby mohly prezentovat svoje dílo koupěchtivým zákazníkům. Brože z drahých kamenů a kovů, korálek, emailu, ale i plastů a třeba plsti jsou tady k mání v omračujících množstvích. Co se etablovaných návrhářů týče, vtipné, téměř dětsky naivní brože se zvířátky navrhuje Marc Jacobs, elegantně rozšafné mašle prodává Miu Miu.

Je libo něco luxusnějšího? Tiffany and Co. nabízí kromě obligátních kvítků a vážek také překrásnou sérii mořských potvor. Třeba takovou blýskavou medúzku.