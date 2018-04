Módní přešlapy českých žen: legíny místo kalhot i péřovka na plese

1. Nezájem o to, jak vypadáme

Odpovědět na otázku, co nikdy neoblékat, není zcela jednoduché. Velkou roli hraje i to, zda oblečení „umíme nosit“. „Co se častých přešlapů týká, hlavně mě štvou klasická zjednodušení typu ponožky v sandálech,“ říká stylistka Jana Patočková.

U Čechů vnímá spíš necitlivost až otupělost, ať už jde o doslovné kopírování „trendů“ z nákupních center, nebo naopak absolutní nezájem o to, co nosíme. „Myslím, že jsme za komunismu tak trochu ztratili chuť se hezky obléknout, nejen pro sebe, ale i pro okolí, a mít z toho radost. Není to otázka peněz,“ dodává.

2. Všechny doplňky v jedné barvě

Podle Filipa Vaňka patří mezi nejčastější prohřešky českých žen třeba přehnané ladění doplňků. „Pokud si myslíte, že neuděláte chybu, když zvolíte jen jednu barvu, je to bohužel omyl,“ říká. Mnoho dam podle něj v domnění, že budou zaručeně stylové, zvolí stejnou barvu kabelky a bot.

„Celek pak často působí nepřirozeně až uměle,“ myslí si známý stylista a konzultant serveru Fashion Days. Barva doplňků přitom navíc často neladí k výběru šatů. „Zkuste zítra raději sladit kabelku s kabátem a boty s kalhotami a košilí. Sama uvidíte rozdíl,“ radí Vaněk.



Zvolte jen jeden výrazný doplněk, nebo naopak laďte kabelku i boty k oblečení. (F&F, Marks & Spencer)

3. Legíny místo kalhot

Vypadá to možná jako praktické řešení, ale většinou nefunguje. Zejména ne v kombinaci s krátkým tričkem. Bavlněné legíny se hodí do fitka, ale kalhoty by nahrazovat neměly, míní Filip Vaněk. Nezachrání je ani boty na klínku.

Když už chcete legíny nosit, zvolte raději koženou variantu, kterou můžete zkombinovat s tunikou nebo delším přepásaným svetrem. „V práci i na party tak budete vypadat skvěle. Navíc právě pásky se v aktuální sezoně velmi ujaly. Pokud ještě žádný nemáte, určitě to napravte,“ říká stylista.



Přes legíny z kůže, nebo koženky přehoďte tuniku, šaty i delší svetr. (kaffe, Asos)

4. Co nejvíce lesku a zdobení

Jistě, cvočky nebo menší aplikace na oblečení vypadají skvěle, ale všeho s mírou. Mnoho tuzemských žen má doma spoustu oblíbených výrazných kousků, ale při stylingu si neví rady a nejraději by si na sebe vzaly všechny najednou. A tak zkombinují štrasové kamínky, flitry, lesklé materiály i nejrůznější vzory.

Řiďte se raději heslem, že méně je více. Rozhodně to platí i v módě, tvrdí Filip Vaněk. „Pokud je jeden druh oblečení či doplňků velmi výrazný, volte ty ostatní už v jednodušší variantě, aby outfit nebyl zbytečně roztříštěný.“

Obvykle stačí jeden výrazný kousek, zbytek by měl být neutrální. (Traffic People, Tibi)

5. Sportovní bundy na večer

Plesy, večírky, taneční a další společenské události se na podzim rozjíždějí na plné obrátky. A po ulicích se u nás hojně procházejí ženy a dívky v péřových bundách, zpod kterých koukají večerní šaty a lodičky. Vypadají prostě jako každý pes, jiná ves.

„Ano, bundu si v šatně sundáte, ale i cesta do společnosti se počítá, potkáte během ní spoustu lidí,“ upozorňuje stylista. „Přemýšlejte tedy o volbě teplého svršku a nebojte se investovat do elegantního kabátu. Určitě ho nevyužijete jen jednou, ale bude vám hodit i v budoucnu.“

Jeden kvalitní, nadčasový a elegantní kabát by měl mít doma každý. (Mexx, H&M)

Připraveno ve spolupráci s edukačním seriálem Fashion Academy, který připravuje server Fashion Days.