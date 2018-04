Zralé ženy vyšly na molo jako modelky. Nejstarší je 82 let

4:30 , aktualizováno 4:30

I zralé ženy se rády hezky oblékají a není důvod, proč by v oblečení nemohly projevit svou osobnost. To vzkazují pořadatelé módní přehlídky, na které se po mole prošly dámy ve věkovém rozmezí od padesáti do dvaaosmdesáti let. Podívejte se na záběry ze zkoušky.