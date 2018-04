Gallianovy modely pro Diora se nesou v duchu majestátnosti

14:13 , aktualizováno 14:13

"Týden" haute couture v pouhých třech dnech uvádí to nejlepší, co lze z kilometrů látek vytvořit. Galliano pro značku Dior oživil klasické siluety ze 40. a 50. let.