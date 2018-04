OBRAZEM: Těšte se na jaro, oblečení bude zábavné

Dior

Raf Simons se v módním domě Dior zabydlel, kompletně změnil styl a přitáhl ke značce spoustu pozornosti i novou klientelu. Kolekce pret-a-porter na sezonu jaro - léto 2014 ukazuje jeho rostoucí sebevědomí, které je spojené s rolí kreativního ředitele přední módní značky vydělávající obrovské peníze.

Ve spektakulárním prostředí Musée Rodin, jehož 3 000 metrů čtvereční pokryla květinová výzdoba, představil kolekci stále vycházející k typických diorovských prvků, ale výrazněji posunutých do současnost a čitelnějším Simonsovým rukopisem. Na jeho tvorbě je hodně znát fakt, že nad každým kusem přemýšlí a tvoří více hlavou než srdcem.

Simonsova fascinace klubovými znaky a nápisy se v této kolekci značně projevila, když klasická saka a šaty ozdobil těmito symboly. Jeho hlavní deviza spočívá v siluetě a momentu překvapení, kterého dosahuje rafinovaným zpracováním a promyšlenými střihy.

Hermés

Christopher Lemaire posadil svou kolekci luxusní konference značky Hermés do hlubin divoké džungle a zároveň ho inspiroval slavný malíř Henri Rousseau. Výsledek působí umírněněji, než by se mohlo zdát.

Oděvy se vyznačují vedle perfektního zpracování také komfortem při nošení. Nápadné vzory najdete na luxusních šátcích a na pověstných kabelkách z exotických kůží. V barvách převažují příjemně hřejivé odstíny zelené a oranžové oživené nebesky modrou, smetanovou a nechybí ani černá.

Lemairova estetika a pojetí exkluzivity nekřičí do světa, poskytují své nositelce dostatečnou anonymitu a zároveň potřebnou dávku luxusu.

Chanel

Jarní kolekce Chanel ukazuje spoustu ironie, kterou do ní vtiskl Karl Lagerfeld. Legendární módní návrhář rád překvapuje a šokuje, pokládá spoustu otázek. Je to ještě Chanel? Co by řekla Coco? Lagerfeld miluje umění a tímto směrem se vydal i při navrhování kolekce na příští jaro.

Tvůrce prožil velmi kreativní léto, což se plně odráží v kolekci luxusní konfekce. Pověstná hra kontrastních barev a lemování k Chanelu neodmyslitelně patří, Lagerfeld však ví, jak každou sezonu najít nový způsob zpracování. To samé platí i o perlových náhrdelnících. Perly návrhář zvětšil do opravdu nepřehlédnutelných rozměrů.

Céline

Avantgardní fotograf a sochař Brassai a pouliční graffiti, to je hlavní inspirace pro jarní kolekci francouzské značky Celine. Nápadně dekorované kabáty vám od první chvíle utkví v paměti a začnete po nich toužit a přát si již být v následujícím roce.

Návrhářka Phoebe Philo pracovala ve velkém s odstíny černé, která hraje ústřední roli nejen této kolekce. Na neutrálním podkladě vyniknou o to více žluté, červené, bílé a modré tóny, kterými též Philo nešetřila. Barevná paleta i objem u evokují osmdesátá léta, výsledek je však velmi současný, bez jediné špetky nostalgie.

Valentino

Jaro v podání kreativního týmu italského módního domu Valentino je temné, honosné, noblesní a velmi mystické. Černá střídá lahvově zelenou, temně rudou, vedle nich vynikají delikátní tóny béžové a modré.

Tato konfekce není určena pro ženy, které se bojí vystoupit z davu a ukázat svou ženskost a sílu osobnosti. Celkový styling na přehlídce evokuje postavy žen z obrazů starých mistrů i zobrazení svatých, v tomto podání to funguje velmi dobře.

Giambatista Valli

Kolekci plnou kontrastů představil pro jaro - léto 2014 Giambatista Valli, krátké kombinuje s dlouhým, černé s bílým, romantické květiny se sportovními siluetami.

I on se inspiroval mezi umělci, Valliho ovlivnili hned tři: Alighiero Boetti, Jannis Kounellis a Pier Paolo Pasolini. Celkem ovšem kolekce působí harmonicky a uceleně, jeden kousek navazuje na druhý.

Valliho kolekce je lehká jako letní vánek a silná jako sluneční paprsky uprostřed prázdnin. I on použil hodně černé, ale také bílou, zlatavé a tělové odstíny.