V námořnickém přišel Žantovský, tanečník Yemi i psycholožka Prekopová

„Byla to všechno švanda, cítila jsem se v roli modelky velmi dobře. Jsem sice stará babka, ale mám ráda divadlo. A ostatním seniorům bych vzkázala, aby měli radost ze života, měli se rádi a zachovali si smysl po humor,“ prozradila po přehlídce 88letá Jiřina Prekopová, uznávaná dětská psycholožka.

Nejstarší modelka měla před začátkem přece jen trochu trému. „Nechodím úplně dobře, tak abych neudělala ostudu ani sobě, ani RoSe,“ přiznala 103letá Františka Modlitbová, kterou navrhla podle jejích slov mezi modelky ostatní děvčata. “A tak nějak to vyplynulo ani nevím jak,“ usmívala se a dodala, že se jen obávala toho, aby nezakopla a šla trochu rovně.

Centrum RoSa pořádalo přehlídku potřetí. „Letos v námořnickém stylu,“ uvedla vedoucí aktivizačních programů centra Marta Dvorská s tím, že z významných hostů pozvání přijal spisovatel a překladatel Michael Žantovský a tanečník a choreograf Yemi A.D.

Yemi měl babičku mezi diváky

„Mám tady babičku, kterou jsem tu před nedávnem ubytoval. Hledal jsem dlouho v Praze místo, kde se mají starší lidé dobře a mají tam zábavu a tohle místo mě nadchlo, protože tu pořádají spoustu zajímavých aktivit. I proto jsem se rozhodl, že přehlídku rád podpořím,“ uvedl tanečník.

Jeho babička již hůř chodí, a tak nebyla přímo mezi modelkami, ale v hledišti si přehlídku ujít nenechala. „S babičkou mám úplně skvělý vztah a mám radost, že tady taková akce běží. Myslím, že i když se senioři stydí a jsou nervozní, tak to, že jim věnujete svou pozornost a mohou jít s kůží na trh, je pro ně velmi důležité.“

Devětasedmdesátiletá Květa Turková si nejvíc pochvalovala odvahu. „Šlo se mi po červeném koberci velice dobře, jenom jsem se bála, abych nebrnkla nohou a nepadla. Jsou tu dámy i přes devadesát a jsou daleko lepší než já a nebojí se. Je důležité nezahazovat flintu, pokud nám to zdravíčko dovolí,“ rozdávala optimismus a politovala muže: „Devadesátky se dožije pět žen a jen jeden muž!“

Námořnickou módní přehlídku si pochvaloval i Michael Žantovský v kapitánské čepici. „Modelky jsou velmi fešné, jak řeklo by se v Ostravě, modely velmi zajímavé a dámy se pohybují s grácií a elegancí, jaká přísluší modelkám. Je to krásná akce. Dokazuje to, co je pro nás trošku nové, že život nekončí ani v 60, ani v 70, ani v 80, ale pokračuje dál a že senioři mají své zájmy, koníčky, zábavu, a tak pro ně rád něco udělám. I proto, že taky budu co nevidět seniorem,“ usmíval se.