Toužím objevovat, říká Vietnamka. Modelky poslala do pražských tropů

To, že se česká móda může měřit s tou světovou, není žádná novinka. Týká se to kvality materiálů a šití, citu pro formu i pro aktuální trendy. I tuzemská návrhářka – ovšem saigonská rodačka – Nguyen Hoang Lan by s novou kolekcí jistě obstála na mezinárodním trhu.

Kolekce pro jaro a léto, kterou designérka ve čtvrtek představila, nebyla bez much, ale vysokou úroveň české tvorby zachovala. Dojem podpořilo i prostředí pražské botanické zahrady, vybrané s ohledem na téma: touhu po objevech, cestování a nových zážitcích. Mezi tropickými rostlinami rozhodně uvěřitelné.

"Každé jaro, když zafouká první teplý větřík a objeví se první stolečky na ulicích před kavárnami, na mě přichází touha... Touha vyrazit s přáteli do oblíbených měst, lesů a hor, pomalu je projíždět na kolech a poté se v romantických kavárničkách dělit o své dojmy," popisuje návrhářka.



"Cestovatelské" kolekci dominovaly zářivé barvy, které jsou pro značku Le Femme MiMi stejně typické jako výrazné potisky a inspirace jihovýchodní Asií. Ta některé potenciální zákaznice v minulosti spíše odrazovala – spíš než nositelnou módu jim připomínala kroje či kostýmy.

Aktuální modely ale hranici mezi tradicí a současností naštěstí boří: a z velké části je to díky zvolenému barevnému spektru. Módní pastelové tóny jako nebesky modrá a mátově zelená, ale i sytě červená nebo kobaltová modř působí svěže.

Za pozornost stojí i látky. Návrhářka podle svých slov dbá na to, aby byly kvalitní: oblíbila si hedvábí, šifon, bavlnu, ale i dostupnější viskózu. Nad jednobarevnými kousky převažují ty vzorované – s puntíky, proužky, motivy ptačího peří i klasických květů. Nejčastěji v kombinacích, které jsou na první pohled nepravděpodobné, na pohled druhý ovšem překvapivě fungují.

Bohéma i marketing

Směsice barev, vzorů a materiálů, letní atmosféra a objevitelská nálada přispěly k bohémskému vzhledu kolekce. Siluety sahaly od uvolněných, jako stvořených pro českou ženu, která si potrpí na pohodlí, až po velmi ženské a elegantní. Právě druhým jmenovaným ale hrozí, že se neujmou: Češky nejsou zvyklé se "nastrojit", pokud zrovna nevyráží na svatbu nebo na ples.



Výhodou kolekce je i fakt, že není příliš obsáhlá. Jednotlivé modely tak působí o to dotaženěji, dohromady tvoří smysluplný celek. A to i přes vcelku zbytečnou hru s multifunkčností některých kousků, oboustranné sako vlastně ztrácí svou jedinečnost a stává se obdobou nákupu balení "1+1" v supermarketu. Bývá to marketingový tah: to, co jsme dostali navíc, často ani nevyužijeme.

Výsledný dojem z přehlídky zkazil nakonec spíše vnější prvek, totiž komentář herečky Michaely Maurerové, který celou prezentaci provázel. Pochvaly jednotlivých kousků, a dokonce kritika českého "šedého" stylu, jí spíše uškodily, než pomohly.