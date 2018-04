Padesát odstínů šedi. Světu vládnou muži, Česku ženy. Vědí, jak na to

V New Yorku momentálně probíhá týden módy, na kterém světoznámí designéři a módní značky představují kolekce a trendy pro sezonu jaro – léto 2014, Praha žije současností. Tuzemské módní návrhářky nyní uvádějí modely pro podzimní a zimní dny, které můžete rovnou vidět v jejich obchodech.

Nečekejte žádnou extravaganci či snad překvapení. Přední české designérky sází na jistotu, nepřekvapují žádnými novinkami, stále si jdou jednou a tou samou cestou. Konzervativní myšlení je ostatně českých ženám velmi blízké, což návrhářky vědí, a proto se ani nesnaží vybočovat z nastoleného stylu. U každé z nich víte, co máte čekat, kam si pro daný styl zajít. Sázka na jistotu se jim z obchodního hlediska vyplácí, stále se drží na vrcholu pomyslného žebříčku a jen tak se ze sedla vyhodit nedají.

Klára Nademlýnská

Vyznavačky sportovně-elegantního stylu si opět u Kláry Nademlýnské přijdou tuto sezonu na své. Návrhářka ztlumila barevnou paletu, které nyní jednoznačně dominují odstíny šedé, sem tam oživené levandulovou, lahvově zelenou, červenou a nechybí ani klasická čerň. Klára představila 13 modelů od pouzdrových sukní přes úzké kalhoty a příjemně volné šaty na denní nošení. V tom je její doména.



Pohodlné a elegantně praktické oblečení na každý den umí návrhářka dobře, což dokázala i v prostorách hotelu Boscolo. Lehké úplety, vzdušné hedvábí a vlna v jejím podání působí uvolněně a přesto promyšleně. Na večer Nademlýnská připravila několik modelů koktejlových šatů z barevných krajek, které svou barevností a celkovým dojmem ostře kontrastovaly se zbytkem kolekce.



Ivana Mentlová

Přijde-li vám pozvánka na přehlídku Ivany Mentlové, můžete si být jisti, že uvidíte spoustu kožešin a exotických kůží. Aktuální kolekce IAM Ivana Mentlová jich opět nabízí víc než dost. Opulentní kabáty z pravých kožešin v módní barevnosti doplněné sukněmi a ultra úzkými kalhoty z hadí kůže si rychle našly svou klientelu. Designérka tentokrát ukázala 14 kompletních looků, z nichž ochránci přírody velkou radost mít nebudou.

Mentlová se na českou módní scénu uvedla výrazným stylem vycházejícím z estetiky rockových hvězd 70. let, která se úspěšně drží i tuto sezonu. Na rozdíl od Kláry Nademlýnské, na jejíž přehlídku přímo navazovala, nabízí víc nápadných barev, i když velmi módní šedá si své místo našla i zde.

Kožešiny a kůže v odstínech burgundského vína, šedohnědé, jahodově červené a nepřehlédnutelné zelené představují to pravé pro dámy, které se nebojí ukázat na odiv drahé materiály a ultra dlouhé nohy. Není divu, že k Ivaně chodí spousta modelek. Jejich vysokým a štíhlým postavám sluší střihy a styl Mentlové nejlépe.

Tatiana Kovaříková

Modely Tatiany Kovaříkové poznáte na první pohled, tato návrhářka si léta drží svůj nezaměnitelný, minimalisticky nápadný styl. V posledních sezonách sází na osvědčené střihy i barvy, kterým jednoznačně dominuje černá. V aktuální zimní kolekci, kterou představila ve středu večer za přítomnosti známých tváří české hudební i filmové scény, hrají jasný prim černé pouzdrové šaty.

Černé šaty se dají považovat na podpis přední české návrhářky. V jejím butiku vždycky najdete spoustu variací. V následujících týdnech a měsících tu budou úzké, pouzdrové siluety. Tatiana svou zimní kolekci pojala ve velmi podobném duchu jako předchozí sezony, nepřekvapila novými střihy ani barevností. Stejně jako loňské zimě, i té letošní vévodí černá a červená.

Agresivně nápadná kombinace ve spojení s hladkými střihy evidentně u zákaznic dobře funguje, stejně jako vysoké kožené rukavice a volánky kolem boků. S černou Kovaříková umí dobře zacházet a hrát si, vedle úzké siluety ukázala také efektní tulipánovou sukni či úzké kalhoty ve zkrácené délce.

Na rozdíl od svých kolegyň Tatiana ukázala i víc kreací pro slavnostní příležitosti. Zde pracovala s efektními průstřihy, transparentními vsadkami a svůdně odhalenými zády. Její koktejlové šaty hýří objemem i leskem.

Česká móda v podání předních návrhářek plně odráží celkový stav místního trhu. Nemá cenu sázet na extravaganci a nápadnost za každou cenu, když typická česká žena tyto prvky nemá ráda a dává přednost umírněnosti a sází na jistotu. Tím se designérky řídí a proto se jim po léta daří, neskrývají svou komerčnost a nehrají si na umělkyně.

S pokorou a úctou ke své klientele jí dávají přesně to, co chce. A je to v pořádku, nejsme připraveni být další světovou módní metropolí a hra na umění se na tuzemském trhu z dlouhodobého hlediska nevyplácí.