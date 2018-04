Móda z OH: Češi a Číňané jako z cirkusu, ale i kousky slavných návrhářů

Česká republika

Český olympijský tým... tak to je poslední, co by asi každého z nás napadlo při pohledu na olympioniky oděné do kolekce od Daniely Flejšarové a Evy Janouškové pro Alpine Pro. Tento velký omyl, který se opakuje už po několikáté, dosáhl letos takového vrcholu a trapasu, že se tomu můžeme už asi všichni jen pousmát a dát si každý na hlavu jeden z epesních kloboučků. (Máte na výběr z celé olympijské škály barev). Jediné, co nemáme chuť ihned rituálně upálit, jsou boty. Zbytek bychom rádi věnovali cirkusu Berousek.

Kolekce domácího brazilského olympijského týmu je poněkud polemická. V podstatě na ní není nic špatného, ale bohužel ani nic extra, co bychom čekali od hostitele největší sportovní události tohoto roku. Obuv olympioniků je skvělá, jednoduchá, stejně jako pánské kalhoty a saka. Bohužel šaty sportovkyň jsou poněkud fádní. Stejně tak nechápu šátky kolem krku ve 40 stupních Celsia. Celá kolekce nevadí, ale nepotěší.

Postmoderní Ralf Lauren navrhl olympijskou kolekci pro USA, která není ničím extra zajímavá, ale v propracování detailu loga a amerických barev pod sakem nám ovšem také vůbec nevadí! Olympionici vypadají reprezentativně, elegantně a čistě. Palec nahoru!

Za naše olympioniky jsme velice rádi, že na olympiádě nebudou sami vypadat jak z cirkusu, ale budou tam mít i kolegy z Číny, kteří je podpoří svojí kolekcí „hranolky s kečupem“. Tu velice hrdě vytvořila Ye Chaoying. Její společnost podporuje olympioniky a jejich kolekce již od roku 2008. Co na to říct... asi jen „nechtěl bych být olympionikem reprezentujícím Čínu“.

V této kolekci se dvojice Dean a Dan (Dsquared2) předvedli v tom nejlepším světle. Kombinace sportovního kanadského ducha, elegance a noblesy je tady naprosto perfektní! Propracovanost moderních střihů, barev a umístění nápisů a nášivek. Mladistvá, energická a dovolil bych si říct jedna z nejlepších kolekcí v Riu.

Designer Khieng Fang se asi rozhodl, že olympijský tým z Tchaj-wanu zazáří ještě dříve, než vůbec začnou s nějakým tím sportem, a tak se rozhodl použít všechen neon, co v Číně našel a vložil ho do této kolekce. Dlouho jsem přemýšlel a hledal na ní aspoň jedno pozitivum. Jsou to bohužel asi jen boty, které připomínají něco jako oxford styl, ale vlastně nevíte, protože jste stále oslněni tím neonem a nic vlastně nevidíte.

Sako v námořnickém stylu v podání BOSCO společnosti je na výborné úrovni nositelnosti (až na dvojitou kapsu), což se bohužel nedá říct o naprosto ohavných kalhotách, které připomínají spíše zmačkaný pytel od vysavače, který již někdo před vámi nějaký ten čas používal. Této kolekci bych rád věnoval pozornost, jelikož mnoho prvků jako boty, sako, košile je velice dobře zvládnutých, ale na mnohém se také mohlo více pracovat.

Australanům navrhla kolekci společnost Sportscracft. Z mnoha pohledů je velice zvládnutá, i když mě osobně tak neskutečně irituje tmavé olemování saka, že bych si nejradši vzal nůžky a vypáral ho. Každopádně kravaty, šátky i doplňky jsou neskutečně propracované, z čehož by si mohl například náš designerský tým vzít příklad.

Lotyššsko na zahajovacím ceremoniálu olympiády (Rio de Janeiro, 5. srpna 2016)

Minimalismus, elegance, modernost a jemnost. Tak bych popsal olympijskou kolekci v národních barvách navrženou skupinou uměleckých designerů. Ať se koukáte, jak chcete, nenajdete chybu. Obuv, doplňky, oblečení a střih jsou naprosto famózní. Jen tak dál!

Kolekce, která by asi potěšila každého nenáročného člověka, kterému je vlastně úplně jedno, co má na sobě. Tato kolekce navržena Shane Hansenem je tak obyčejná a „nijaká“, že vlastně k ní nejde ani nic napsat. Vypadat, jako že jste právě vypadli po 12 hodinách z kanclu, byl asi záměr a tak k tomu už asi nic dalšího nebudeme dodávat.

Všem sportovcům ale budeme držet pěsti a přejeme hodně štěstí, protože už jen kvalifikace na olympiádu je obdivuhodná!

