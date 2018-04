Móda z Varů: bláznivá Janžurka, sexy Čvančarová a něžná Kopřivová

Případ první: IVA JANŽUROVÁ

10 %

Kdybych to nevěděla, myslela bych, že paní Janžurová právě natáčí nějakou novou bláznivou komedii... Toto na červený koberec bohužel nepatří, ani v případě tak veliké hvězdy, jakou herečka bezesporu je.

Případ druhý: VERONIKA KOPŘIVOVÁ

100 %

Přítelkyně Jaromíra Jágra oblékla krásnou letní róbu, ve které působí velice něžně a romanticky. Veronice chválím stříbrné metalické psaníčko, které skvěle kontrastuje s jemností květin.

Případ třetí: AŇA GEISLEROVÁ

50 %

Herečka je známá tím, že má svůj skvělý styl, kterým často inspiruje. Tentokrát to ale bohužel není to pravé ořechové. Střih černých šatů se spoustou ozdob nelichotí její jinak štíhlé postavě. Aňa to umí lépe.

Případ čtvrtý: KLÁRA ISSOVÁ

100 %

V šatech Zuzany Kubíčkové vypadá Klára jako panenka. Nechybí jí noblesa, originalita ani hravost. Správně zvolené jsou i doplňky.

Případ pátý: MARTHA ISSOVÁ

100 %

Martha oblékla tradičně šaty své oblíbené značky Chatty a dobře udělala. Svěží letní barvy, zajímavý střih, výrazné náušnice a luxusní psaníčko. Všechno správně vyvážené.

Případ šestý: VERONIKA ŽILKOVÁ

50 %

Střih i barva šatů jsou v pořádku a herečce moc sluší. Bohužel ale zapomněla vyladit i doplňky, takže celý model pak působí chudě a nedodělaně. Chybí psaníčko, které je nutností.

Případ sedmý: ANNA FIALOVÁ

30 %

Chápu, že mělo jít zřejmě o originální model, ale moje gusto toto úplně není. Celé to na mě působí tak, jako když si herečka půjčila jednotlivé kousky od své starší tety. Na druhou stranu musím uznat, že modelu nechybí nevinnost a něha, které Aničce velmi sluší.



Případ osmý: JITKA ČVANČAROVÁ

100 %

Sexy šaty s krajkou herečce skvěle padnou. Zlatá podšívka jemně dráždí, zapínání ke krku naopak zabraňuje tomu, aby průsvitnost působila lacině. V pořádku jsou i doplňky.

