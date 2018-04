Móda z Andělů: Sexy Konvičková, odfláknutá Debbi a skvělá Filipová

Případ první: MARKÉTA KONVIČKOVÁ 80 %

Velmi sexy a odvážné šaty od návrháře Jiřího Kalfaře mají zároveň punc elegantnosti díky barvě a zajímavému střihu. Super! Jednoduché střevíčky, účes a sexy make-up na jedničku! Jediné, co bych vytkla, je ta nálož zlatých náramků, stačil by mi jeden a chybí mi tu psaníčko.

Případ druhý: KLÁRA VYTISKOVÁ a ROMAN VÍCHA 10 %

U zpěvačky a jejího manžela mi přijde, že snaha o originalitu byla větší než originalita sama. Výstředních kousků je tu příliš. Chybí tomu soulad, charisma, hvězdnost. Extravagance má velmi přísná pravidla, pro její zvládnutí je musíte dokonale ovládat.

Případ třetí: EWA FARNA 80 %

Nádherná barva i střih šatů. Baví mě i punkové zdobení ramen. Právě kvůli němu bych ale šetřila s dalšími doplňky. Pryč s náušnicemi, řetízkem na kabelce i náramkem. Vlasy a make-up krásné.

Případ čtvrtý: LENNY a LENKA FILIPOVÁ 100 %

Skvěle padnoucí džíny, zajímavá košile, lakované polobotky - jednoduché, elegantní, sexy. Dcera by se ale měla u maminky inspirovat. Šedý neforemný kabátek a okopané botky není to pravé ořechové ani na oběd s kamarádkou, natož na společenskou událost. Zatímco maminka plný počet, Lenny by to měla za 10 procent.

Případ pátý: DEBBI 10 %

Nemůžu říct, že by to Debbi neslušelo, ale přeci jenom na předávání cen Anděl je to hodně odfláknuté. Materiál šatů, vlasy, absence šperků i kabelky... Na večerní procházku na náplavce ok, ale na slavností večer málo.

