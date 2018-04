Móda z Varů: Pauhofová, Bartošková i Lenny byly každá jiná a perfektní

Případ první: ANDREA BARTOŠKOVÁ

90 %

Šaty ve stylu 20. let obohacené o detail peří jdou ruku v ruce s účesem, make-upem a psaníčkem. Manželka prezidenta filmového festivalu Jiřího Bartošky působí velice žensky a reprezentativně. Rozhodně bych ale nevolil pantoflovou obuv na akci, jakou je závěr festivalu. Jinak je vše perfektní a obdivuji detail pásku, který Andrea Bartošková zvolila.



Případ druhý: LENKA KROBOTOVÁ

80 %

Šaty v pytlovitém oversize stylu jsou velice moderní a hitem loňské sezóny. Lenka Krobotová k tomu přidala super rudou pusu. Podpatky bych však volil spíše černé a vyšší, aby herečku opticky prodloužily. Nejsem si jistý, jestli má Lenka na ruce náramek, nebo podivné plastové hodinky, ale každopádně by to mělo zmizet.



Případ třetí: ELIŠKA KAPLICKÝ FUCHSOVÁ

20 %

Letošní ročník festivalu nebyl úplně Eliščiným nejpovedenějším. Šaty nelichotivé délky v kombinaci s obuví jak z travesti show by už znovu vytahovat neměla. Nebo by na to měla předem upozornit, jelikož to pro všechny asi byl velký šok. Jediným hezkým kouskem jejího outfitu je psaníčko. Účes vdova po architektu Janu Kaplickém zřejmě okopírovala ze svatby své babičky.



Případ čtvrtý: JANA ŠVANDOVÁ

80 %

Velice elegantní model vynesený pravou dámou. Decentní kovový pásek je krásným detailem celku a rozbitím jednotvárné róby, i když pro někoho může působit trošku lacině až kolotočářsky. Rozhodně bych zvolil jinou barvu silonek, jelikož tato působí trochu mimozemsky. Moderní a stylové psaníčko je v metalické barvě a sladěné k podpatkům, což se cení. Dal bych však pryč náhrdelník. Účes s make-upem jsou velice přirozené a ženské.



Případ pátý: LENNY

90 %

Uříznutý, takzvaný cropp top je záležitostí vkusu a správného stylingu, nesmí totiž působit nevhodně. Zpěvačka Lenny celkový styling zvládla na jedničku. Top nepůsobí lacině a naopak cibulákový potisk vypadá na Lenny božsky a kvalitně. Rozšířený střih kalhot je velice stylový a moderní, bohužel to samé se nedá říct o obuvi a psaníčku, které zpěvačka zvolila. Velkou pochvalu zaslouží make-up a také šperk na předloktí.



Případ šestý: LUCIE DVOŘÁKOVÁ alias DJ LUCCA

95 %

Zplihlá róba odhalující partii ramenou s dvojitým vrchním dílem šatů je na Lucii perfektní. Myslím, že zde nelze nic vytknout. Barva je svěží, letní a velice se hodí k barvě vlasů. Robustnější převázání v pase á la na kravatu je dokonalým ozvláštněním celého outfitu. Bravo! Trošku bych snad přidal na make-upu, abych zakryl lesklou pokožku a zvýraznil obrys rtů, které nyní zanikají. A trochu bych přidal na objemu vlasů.



Případ sedmý: TÁŇA PAUHOFOVÁ

100 %

Model, který si může dovolit málokdo, slovenská herečka Táňa Pauhofová vynesla na jedničku. Vyříznuté boky odhalující kůži dodávají šatům značky BCBG Max Azria sexy look a tylová sukně odhaluje partii nohou, což určitě ocenila hlavně pánská část návštěvníků. Doplňky v podobě kamínkového psaníčka a podpatků jsou velice decentní a vkusné. Účes a make-up kopírují styl šatů a tak je vše prostě perfektní.



