Módní podzim a zima jsou ve znamení kůže, sametu a velkých ramen

Oprášený samet

Více inspirace naleznete ve fotogalerii

Tenhle měkký a luxusní materiál byl dlouho opomíjený, máloco ale připomíná osmdesátá léta tak věrně jako samet. Letos patří na první příčky nových trendů. Dnes se kombinuje převážně s lesklým saténem a nově se objevují látky s vytlačeným vzorem. Vybírat můžete ze všech barevných variací, sametu totiž dávno nesluší jen černá.

Třpyt a lesk je stále in. Pokud jste se až dosud vyhýbali tomuto trendu, letos už mu neutečete. Flitry se letos jen nezdobí, používají se naopak na velkých plochách. Je libo celoflitrové tričko, šaty nebo kalhoty? Všechno je možné, vše je dovoleno, a tak si je klidně můžete obléct i do práce. Flitry se navíc na oblečení neobjevují jen v jedné barvě - stříbrné či černé - ale i v křiklavých neonech.

Dělejte ramena

Vycpávky, nabírání - to všechno zdůrazní ramena a posílí linii X, která je hlavním heslem letošní sezony. Opět tu jsou osmdesátky jako vyšité. Novinkou jsou obří rozměry vycpávek, které se objevily snad na všech módních přehlídkách. Mohutná saka a svetry doplňují úzké i široké kalhoty a sukně, vždy ale vynikne úzký pas.

Stále in zůstávají pánská saka jakoby vypůjčená z pánského šatníku, ta se totiž v letní sezoně setkala s úspěchem, a tak je návrháři přetavili i do svých zimních kolekcí. Šijí se z ženských materiálů, jako je samet či brokát, a zdobí se flitry.

Kožená rebelie

Kůže, kůže a znovu kůže. Když se do ní obléknete od hlavy k patě, budete oblečená v nejnovějším trendu. Motorkářské bundičky s vyztuženými rameny, křiváky s nápadnými zipy a třásně - to je jen zlomek toho, co všechno se v kožené módě objevuje.

Nemáte-li rádi metal, nevadí. Stačí, když si od této subkultury vypůjčíte jejich styl zdobení (hlavně na tričkách). Nesmí chybět cvoky, řetězy a boty na platformách. I tento rebelský look může působit elegantně a žensky. Jako horká novinka se představily kožené legíny. Objevují se nejen v klasickém hladkém lesku, ale i a la had či krokodýl.

Elegantní a ženský styl nikdy nemůže být out a od loňského roku se moc nezměnil. Stále je kladen důraz na pas, nosí se široké i tenké pásky a úzké sukně obepínají zadeček.