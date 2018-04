Z průměrné zpěvačky módní ikonou. Victoria Beckhamová slaví narozeniny

V den svých 38. narozenin si může mnout ruce. V 90. letech ji proslavila hudební skupina Spice Girls, ve které hrála roli té nóbl nebo-li Posh. V té době se provdala Za ještě slavnějšího anglického fotbalistu Davida Beckhama a dodnes spolu tvojí nerozlučnou dvojici a dokonalou obchodní značku.

Po rozpadu kapely se Victoria pokoušela o sólovou dráhu zpěvačky, ale nakonec se vrhla na dráhu jí mnohem přirozenější. Svou vášeň pro nákupy nejnovějšího oblečení a doplňků využila k vybudování vlastního módního impéria nesoucí jméno Victoria Beckham.

Diamantové kabelky a džíny v dětské velikosti

Od samého počátku své kariéry si Victoria úzkostlivě hlídá svou dokonalou image celebrity, manželky, matky a ikony. Perfektní vlasy, velké sluneční brýle, nebesky vysoké podpatky a džíny ve velikosti, kterou najdete spíše v dětském oddělení. To jsou typické prvky pro Victorii. O jejím šatníku stejně jako jídelníčku koluje neuvěřitelné množství historek.

Hubená bruneta se netají svou vášní pro drahé kabelky, slavný model Birkin od francouzské značky Hermés dokonce sbírá. Normální smrtelnice musí čekat na svou vysněnou kabelku i více než rok a platí horentní sumy za běžné modely. Beckhamová jich má desítky, a to i z limitovaných edic, kdy tašky zdobí zlato a diamanty.

To samé platí o jejím botníku. I ve vysokém stupni těhotenství neodložila jehlové podpatky měřící více než 15 centimetrů. V obuvi bez podpatku se nechává vidět v opravdu výjimečných případech. Její botník čítá stovky lodiček, kozaček i extravagantních kousků od těch nejznámějších návrhářů.

První módní kolekce v New Yorku

První kolekci šatů ukázala v září roku 2008 a ihned uspěla. Což bylo velkým překvapením, neboť před samotným uvedením a v průběhu předchozích let sklízela bohatá paní Beckhamová jednu kritiku za druhou. V roli módní designérky se však rychle zabydlela. Její přehlídky v rámci týdne módy v New Yorku toužebně očekávají média i zákaznice, které ochotně platí vysoké částky za minimalisticky řešené modely.



Postupem času Victoria rozvíjí svou módní značku, k šatům a slunečním brýlím přidala také luxusní kabelky a druhou, cenově dostupnější řadu Victoria by Victoria Beckham. Ta se zaměřuje na mladší klientelu a nabízí džíny, dívčí šaty, šortky i trička.

Oblečení nesoucí jméno slavné celebrity přesně odpovídá jejímu vlastnímu stylu. Před posledním těhotenství nabízela prakticky pouze obtažené šaty. "Bála jsem se nosit věci, které nebyly super úzké," řekla v rozhovoru pro americký magazín Vogue, "dnes se cítím sebevědomější, po kreativní stránce více spokojená. Už to nemusí být úzké. Ráda pracuji s objemem."

Novější kolekce se skutečně od těch prvních značně liší. Victoria s každou další kolekcí dokazuje, že o módě a oblékání toho ví víc než než dost. Sama moc dobře ví, co vypadá na ženách dobře a jak se chtějí oblékat. Od samotného začátku proto sklízí jeden úspěch za druhým. Na předávání módních cen v Londýně dokonce porazila i Burberry, Stellu McCartney a Toma Forda a odnesla si cenu za značku roku.

Odpadky nedělám

"Chci lichotivé, nadčasové oblečení v dobré kvalitě," prohlašuje osmatřicetiletá Victoria Beckhamová, "to ostatně bylo to, co mi hned na začátku poradil Marc Jacobs. Řekl mi, že pokud děláš tu nejlepší kvalitu, lidi mohou vždycky říci, že to není jejich styl, ale nikdy nemohou říct, že se jedná o odpad."

Stejně jako mnoho módních návrhářek i Victoria přizpůsobuje své kolekce vlastnímu vkusu a navrhuje to, co sama nosí. "Vždy se sama sebe ptám - nosila bych to?" Její zákaznice milují šaty, které opticky modelují postavu, prodlužují a zeštíhlují. Sama designérka je velmi drobná a malá, proto moc dobře ví, jak si pohrát s iluzemi.

"Jsem velká realistka," prohlašuje o sobě Beckhamová. "Jsem kreativní, ale ženy si musejí chtít ty šaty koupit." Obě řady dámského oblečení a doplňků se vyznačují nositelností, žádnou extravaganci či šílené módní výstřelky tu nehledejte.

"Pracovala jsem tvrdě a trvalo mi dlouho, než jsem našla to, o čem mohu říct, že jsem v tom dobrá," přiznává módní ikona, která o sobě vždy věděla, že nebude nejlepší zpěvačkou a tanečnicí.