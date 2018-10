Potřebuju být pořád v pohybu, říká návrhářka Petra Ptáčková

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Petrou Ptáčkovou čtěte v příloze MF DNES OnaDnes.

Její nejnovější „kolekci“ teď můžete vidět v představení ADHD v Cirku La Putyka, pro které navrhla kostýmy. Téma ADHD neboli poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou je Petře Ptáčkové hodně blízké i osobně.

„Můj problém byl odmala ten, že mě nebavila jen jedna věc, ale hned několik. Nikdy jsem sice nezjišťovala, jestli mám ADHD, takže papír na to nemám, ale moc bych se nedivila,“ směje se návrhářka.



„Hodně lidí mi říkalo, že si musím vybrat, co chci dělat, a na to se zaměřit naplno. Buď kaskadérství, nebo tanec, nebo reklamu, nebo návrhářství. Jenže když něco z toho opustím, nebudu úplný člověk, všechno to mám ráda a patří to ke mně,“ vysvětluje Petra Ptáčková, proč ji nebaví dělat výhradně „jen“ módu.

Podobně ji zatím moc neláká usadit se trvale na jednom místě, i proto také v nejbližší době neplánuje otevřít si někde vlastní obchod a mít stálý ateliér.

„Myslím si, že mám celkem vysoké cíle, ale nechci začít tím, že si otevřu butik a budu mít svou dílnu, protože by mě to sebralo jiné možnosti,“ vysvětluje. „Můj problém je, že už jsem si na to pendlování zvykla. Pohyb mě udržuje v určitém štěstí, jsou to ty momenty, kdy přichází inspirace a vznikají nové věci.“

Petra Ptáčková (31) Módní návrhářka, pracuje pro reklamu i film, dříve dělala kaskadérku.

Narodila se v Praze, vystudovala střední technickou školu se zaměřením na oděv. Poté odjela do Paříže, kde nastoupila na prestižní módní školu Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Svou značku založila už na střední škole, kolekce prezentovala v showroomech na pařížském fashion weeku, na festivalech módy v Maastrichtu, Kyjevě, Amsterdamu, Madridu i Praze. Její tvorba zaujala například italskou, španělskou i britskou edici Vogue či magazíny Elle a Glamour, její modely prodávají butiky v Los Angeles, New Yorku i Tokiu.

Několik let dělala kaskadérku u filmu, podílela se na vzniku reklam například pro značky Nina Ricci, Miu Miu, Chanel, Indeed nebo ČSOB.

Je svobodná, aktuálně se stěhuje do Paříže.

Velkým tématem jejích kolekcí je recyklace a zero waste, například modely, které vznikly ve spolupráci s Footshop, jsou navržené a ušité tak, aby byl využit každý odstřižek látky a nevznikal žádný odpad.

„Ať mi to někdo věří, nebo ne, opravdu mě to zajímá. Když máte oči otevřené, zjistíte, že udržitelnost je jediná možná cesta, na kterou se dává čím dál víc lidí,“ dodává Ptáčková, která si všímá, že se tématu věnují už i velké nadnárodní značky.

„Uvědomují si, že bez toho by jejich byznys nemusel dlouho fungovat. Budoucnost se tímto směrem vyvíjí a jinak už to nebude. A zaplať pánbůh.“