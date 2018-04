Módní návrhářka: Muži jsou odvážnější než ženy

"Zájem veřejnosti o Prague Fashion Week rok od roku roste. Dvakrát do roka představuje novinky vybraných návrhářů z Česka i ze zahraničí. Pomáháme také prezentovat se talentovaným studentům a absolventům uměleckých škol," řekla ředitelka festivalu Eva Valová.

Praha se podle primátora Pavla Béma přidává k takovým světovým metropolím módy a životního stylu, jakými jsou Paříž, Milán, Londýn či New York. "Tvorba českých návrhářů nezůstává této světovosti nic dlužna," míní.

Slavnostního zahájení se zúčastnilo šest českých návrhářek: Hana Havelková, Taťána Kovaříková, Jaroslava Procházková, Iška Fišárková a Iveta Řádková a firma E. Daniely. Ze svých kolekcí vybraly na pokyn pořadatelů výlučně černobílé variace, a tak se celý večer nesl v duchu black and white.

Fišárková: muž nebývá snob

"Je to nejvýznamnější módní akce na českém poli. Vzhledem k tomu, že každý slušný návrhář by měl vytvořit sezónní kolekci dvakrát do roka, je to jedinečná příležitost, jak ji prezentovat. Je to festival, kam chodí lidé, které móda zajímá a všichni, kdo se kolem této branže točí," uvedla návrhářka Iška Fišárková.

Češi se podle ní o módu zajímají stále víc a týká se to nejen žen, ale i mužů. Sama se specializuje na pánskou kolekci; proslulé jsou její košile. "Vnímání mužů a jejich vztah k módě se mění. Když jsem začínala v roce 1994, muži tvořili asi pět procent mé klientely. Dnes je to asi polovina," řekla. Na přístupu k módě je podle ní znát to, že Češi cestují, že poznávají jiný styl života. V módě jsou prý muži dokonce odvážnější než ženy. "Muž nebývá takový snob. Když už ten krok udělá, musí to být se vším všude," vysvětlila.

Autorská móda je na míru

Podle další návrhářky, Hany Havelkové, není na českém trhu cesta k úspěchu nijak jednoduchá. "Je to těžší v tom, že lidé u nás jsou zvyklí investovat do módy méně peněz. Vyhledávají spíše levnější značky a konfekci. Designérské značky jsou zastíněny konfekcí," myslí si Havelková, která obléká Miss World Taťánu Kuchařovou.

Její modely mají v zahraničí mnohdy větší úspěch, než u tuzemských klientů. "Lidé jsou tam přístupnější kvalitní designérské módě," tvrdí. Společně s kolegyněmi ze sdružení Fashion Point Aliance se snaží o výhodách autorské módy přesvědčit i domácí spotřebitele. "Originalita nemusí být vidět na první pohled, ale je to o materiálu, zpracování a individuálním přístupu. Musíme se snažit, aby lidé upřednostňovali takovou módu," říká o smyslu festivalu.

Festival vrcholí v neděli

Hlavní program festivalu začne v galérii Mánes ve čtvrtek a vyvrcholí v neděli udělením titulu Výtvarník sezóny. Mimo českých návrhářů se festivalu zúčastní také tvůrci ze zahraničí včetně zástupců Maďarska, Polska a Dánska.

Mimo módy se na festivalu představí také módní fotografie. Uskuteční se soutěž a vybrané snímky budou vystaveny v galerii Mánes.