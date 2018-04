Dokonalá žena není, ta představa je hrůzná, říká návrhář Giles Deacon

Jméno Giles Deacon znají na obou březích Atlantského oceánu, urostlý Brit v brýlích fascinuje svým vzhledem, ale především prací. Absolvent nejprestižnější módní školy světa Central St. Martins nasbíral bohaté zkušenosti a svého času vedl coby kreativní ředitel slavné módní domy Bottega Veneta či Emanuel Ungaro.

Deset let úspěšně rozvíjí vlastní, nezávislou značku a nově se také stal globálním módním konzultantem pro péči o látky společnosti Procter & Gamble. Jeden z nejvýraznějších designérů současnosti poskytl pro OnaDnes.cz exkluzivní rozhovor na evropském kongresu P&G Future Fabrics v italském Miláně. Zde představil také kolekci, kterou lze kompletně prát v pračce, což ve světě luxusní konfekce představuje velký přelom.

Soustředíte se zejména na dámskou klientelu. Kdo je pro vás perfektní žena?

Nevěřím, že nějaká taková existuje. Nejsem zastáncem múz a stavění lidí na piedestal a idealizování. Ta představa mi přijde staromódní až děsivá. Myslím-li na ženu, pro kterou navrhuji, přemýšlím minimálně o šesti různých osobnostech z mého okolí. Všechny mají zcela odlišnou osobnost, jinak se chovají, pohybují a vypadají. Dohromady představují perfektní zdroj inspirace, ale nikdy nemyslím na jednu konkrétní ženu.

Když navrhujete novou kolekci, začínáte od látek nebo barev?

To se často mění, ale většinou se svým týmem vycházíme z obecného nápadu, co v kolekci chceme. Pak přicházejí na řadu látky, barvy a střihy, které dobře fungují pro nás i naše klientky. Vždy musíme na ně myslet v první řadě, až teprve poté vymýšlíme nápadnější kousky zajímavé pro focení do časopisů. Dohromady celý proces připomíná dílky puzzle, které tvoří harmonický celek.

Příští rok oslavíte 10 let své značky, kde nacházíte inspiraci pro další a další kolekce?

Absolutně všude. Nikdy jsem si neřekl: Tak a teď je den pro hledání inspirace. Ne, tak to nefunguje.

Očima autorky "Vy jste z Prahy? Jak dlouho tam trvá let? Je vaše pivo opravdu tak dobré, jak jsem slyšel?" Těmito otázkami mě módní návrhář Giles Deacon zasypal hned ve dveřích. Jeho vysoká a na návrháře nezvykle urostlá postava stejně jako vášeň a zájem, s jakým hovoří, vás jednoznačně zaujmou. Sympatický designér sršel energií a dokázal kolem sebe šířit skvělou náladu během celého kongresu i mimo dosah televizních kamer.



Co byste poradil začínajícím návrhářům, aby se rozvíjeli?

Jako designér musíte mít oči a uši stále otevřené. Já osobně mám velké štěstí, že hodně cestuji. Potkávám nové lidi, vidím nové části světa, trávím hodně času po galeriích, poslechem hudby. Hodně se dívám na filmy a pozoruji lidi, zejména ženy kolem. Ony jsou pro mě skutečným a neustálým zdrojem inspirace, pro ně to všechno dělám.

Říkáte, že myslíte při navrhování na ženy, které nosí vaše kreace. Přemýšlíte při výběru látek také nad praktickou stránkou, jako je následná údržba? Ptám se proto, že většinu luxusní konfekce doporučují výrobci čistit pouze v čistírně, což šaty ve výsledku ještě více prodražuje. A některé kousky i v čistírně odmítají.

Toto téma je velkou výzvou pro celý módní sektor. Vždy budou kousky jako jemné ruční výšivky, které do pračky nemůžete hodit. Ale jako návrhář chci, aby v budoucnu značná část mé kolekce mohla být praná doma v běžné pračce. Přeji si, aby údržba oděvů byla co nejjednodušší.

Máte svou nejoblíbenější látku, se kterou nejraději pracujete?

Nejraději mám kůži na ženském těle, ale ptáte-li se na oblečení, těžko se mi odpovídá. Někdy to jsou kůže, jindy hedvábí a momentálně rád experimentuji s novými materiály, za kterými stojí spousta výzkumu a vývoje v laboratořích. Baví mě míchat tradiční látky s těmi novými.

Jak moc se díváte při výběru látek na jejich kvalitu a vlastnosti?

Je to zcela zásadní věc, i proto mixuji tradiční materiály s těmi novými. Výsledné šaty vypadají zajímavěji i se v nich jinak cítíte. Technologie a vlastnosti látek budou v budoucnu hrát větší a významnější roli nejen pro návrháře, ale i pro koncové zákazníky. Všichni chceme snadno udržovatelné oblečení, které dlouho vydrží a vypadá dobře i po delší době. Klientela dnes o látkách ví hodně a žádá si to nejlepší i s ohledem na údržbu.

Domníváte se, že móda může přinést ještě něco nového?

Je o neustálé změně, nových pohledech na staré věci. Nikdy proto nebude stejná jako v minulosti, i když se trendy opakují. Každá generace má vlastní estetické cítění, což může přinést i novou revoluci v oblékání.

Další revoluce v šatníku? Je to vůbec možné?

Ano, ale bude to tichá revoluce, převratné novinky nemusíte vidět hned na první pohled. Vývoj v materiálech jde obrovskou rychlostí kupředu a dotýká se všech. Již nemáme izolované trendy a trhy, stejné věci můžete spatřit v Londýně stejně jako v Praze. Budoucnost nám přinese spoustu vzrušujících novinek.

Jak vidíte svou budoucnost?

Těžko říci, nikdy nevíte, kam vás život zavane. Rád bych pokračoval v růstu své značky. Hlavní však zůstává, aby mě práce pořád bavila. Stejně tak je důležité brát práci vážně, ale zase ne až moc.