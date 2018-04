Pozor: ponožky do sandálů povoleny. Trendy přejí rebelům

1. Ponožky do sandálů nepatří

Jak se to vezme. Ušmudlané ponožky s prodřeným palcem nacpané do pantoflů po dědovi nejsou zrovna vstupenkou do módního nebe. Ať se nám to však líbí nebo ne, designéři se rádi vracejí k myšlence, že by mnohými zatracované duo mohlo společně zafungovat.

Letos se návrháři v čele s Miucciou Pradou nechali inspirovat tradičním japonským oděvem: jeho součástí jsou i bílé ponožky, kterým se říká tabi. Ty se nejčastěji nosí spolu s dřevěnými žabkami a páskovými sandály. Bude se podobným směrem ubírat i západní móda? Nechme se překvapit.

2. Odhalené bříško je společenské faux-pas

Kraťounké topy zažívají letos slávu, objevují se na přehlídkových molech, na červeném koberci i jako součást hvězdných koncertních kostýmů. Módní experti se přitom shodují na jednom: obnažený pupík patří jen na pláž. Všechny ostatní příležitosti vyžadují kombinaci s vypasovanou sukní či kalhotami.

3. Metalické materiály patří ke kolotočům

Rozhodně ne. Aspoň jeden kousek ve zlaté, stříbrné nebo třeba bronzové byste si měla pořídit, i když zrovna nepracujete jako hadí žena nebo obsluha lochnesky. Trik je v tom, abyste vsadila na kvalitní zpracování a luxusně působící materiály, jako je hedvábí, brokát či měkká kůže.

Toužíte se obloukem vyhnout image lehce vulgární baráčnice? Myslete také na to, aby metalické oblečení nebylo příliš těsné a neodhalovalo víc, než je zdrávo. Lesk a třpyt můžou zmírnit i tlumené barvy, minimalistické střihy a klasické až konzervativní doplňky.

4. Horizontální pruhy opticky rozšiřují

Tuhle nadčasovou poučku tak docela nezatracujeme. Je pravda, že kontrastní, do očí bijící proužky zdůrazňují křivky a postavě dodávají jistou neforemnost. Pokud ovšem nemáte míry náctileté modelky, neznamená to, že se vodorovných pruhů musíte vzdát úplně. Tajemství spočívá ve volbě barev: ideální jsou proužky tón v tónu a neutrální dvojice typu hnědá a béžová.

5. Různé vzory si spolu nerozumí

Hloupost. Mix naprosto odlišných potisků může být zábavný, hravý, extravagantní - a dokonce záměrně kýčovitý. Je jen na vás, jaké hranice si stanovíte. Zavání vám bohémské kombinování pod heslem "každý pes jiná ves" spíš anarchií než stylem? Nenuťte se do něj. Chcete si naopak vyrazit v leopardích kalhotách, pruhovaném topu a batikované vestičce? Směle do toho!