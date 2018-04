Módní menu: tři outfity, ve kterých přežijete zimu ve městě

Do práce hlavně elegantně

„Bílá košile a klasické černé kalhoty jsou naprostý základ dámského šatníku,“ vysvětluje stylistka značky ZOOT. Na nich pak můžete stavět dál: přidejte třeba kožešinovou vestu, která je hřejivá a zároveň šik. „Navíc jde o jeden z hlavních trendů aktuální sezony,“ říká expertka. Monochromatický outfit podle ní snadno oživíte doplňky: „Přehoďte přes něj třeba béžovou šálu. A pro případ, že večer vyrazíte rovnou na večírek, mějte v práci univerzální lesklé psaníčko.“

Mango Ichi Zara Aldo

Do města v retro stylu

Nebojte se namíchat několik trendů: návrat sedmdesátých let, modrý denim i károvaný vzor. Jak na to? Klíčové jsou retro kalhoty do zvonu. „Bát se jich nemusejí ani dámy s oblejšími tvary,“ myslí si Aneta Jochimová. „Nezapomeňte, že nejlépe vypadají s botami na klínku či na podpatku.“ K modrým džínsům klidně přidejte denimovou bundu, v zimě si pořiďte model s kožešinovou podšívkou, a vše rozbijte krémovým svetrem a barevnou šálou.



Levi’s H&M Topshop Unique Asos

Na procházku ve sportovním

I sportovnější móda může vypadat stylově. Zkuste stejně jako Aneta přes černý rolák přehodit trendy džínový overal: klidně ho zavažte v pase a noste jako kalhoty. Svrchní vrstvu může tvořit kožená bunda s hřejivým beránkem. „A pokud se zrovna nechystáte brodit závějemi sněhu, můžete obout klasické bílé tenisky. Raději ale ty kožené,“ doporučuje stylistka. O extra teplo se postarají pletené doplňky – nejlépe vypadají sladěné do jednoho tónu.