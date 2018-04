Módní léto podle Fridy Kahlo

OBRAZ SILNÉ ŽENY





Ze života plného tragédií vzešly obrazy plné života. Převezměte z nich některé mexické detaily: čtvercový výstřih na halence, bohatou sukni, květiny na ozdobu, boty se šněrováním až na lýtko a hlavně zemité a syté barvy, které jako by pocházely ze starých indiánských látek.

LIDOVÁ ROMANTIKA PO VAŠEM





Lehkou bílou halenku s balonkovými rukávy unosíte celé léto, to je výhodná módní investice. Zkuste ji zkombinovat třeba s vyšívanými šaty bez ramínek, pod které obléknete dlouhou bílou plátěnou sukni. Bohatě vyšívané sandály s barevnými kamínky doladí mexický dojem spolu se spoustou kovových náramků na jedné ruce.

SNY O KVĚTINÁCH





Milujete květinové vzory, ale bojíte se, že je překombinujete? Dodržte jednoduché barevné schéma (třeba šedou s fialovou) a povolte si jeden kus oblečení s odvážným a nápadným květinovým vzorem. Vyzkoušejte i jeden nebo dva doplňky v barvě jedné z květin.

RADOST ZE ŽIVOTA





"Na co potřebuji nohy, když mám křídla a můžu létat," říkala těžce nemocná Frida, která hodně let svého života strávila vinou úrazu v posteli. Vezměte její optimismus a přetvořte ho do roztančeného modelu inspirovaného stylem tanečnic flamenka. Hodí se na večer do divadla a šaty s jednoduchým sakem obléknete i na den do práce.

UPOUTEJTE POZORNOST





Třeba nejste tak divoká a plná energie jako malířka Kahlo, ale i vám budou slušet nápadné a masivní náhrdelníky z korálů všech možných tvarů. Slaďte náhrdelník s jednoduchou blůzou, doplňte tmavou dlouhou sukní a užijte si pozornost, kterou si zasloužíte.

NAMALUJTE SAMA SEBE





"Nejsem surrealistka. Nikdy jsem nemalovala sny. Malovala jsem vlastní realitu. Namalovala jsem tolik obrazů sebe sama, protože jsem byla často osamělá, a pak, že sebe ze všech lidí znám nejlépe,“ řekla Frida Kahlo. Vytvořte taky obraz samy sebe – takový, jaký se líbí vám. Vyberte si barvy i doplňky, které vás těší, a módní rady berte jen jako inspiraci.