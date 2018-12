KVÍZ: Koktejlky nepatří jen na koktejl. Znáte dobře pravidla odívání?

Sezona plesů, bálů a další společenských událostí právě začíná. To přináší i zásadní otázku, co si vzít na sebe, aby oblečení splňovalo požadovaný dress code. Soubor pravidel, která určují, co je přípustné, může být někdy velmi ošidný. Jestli si s ním dokážete poradit, prozradí náš kvíz.