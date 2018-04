Módní ikony dneška: plno vrásek, padesátka na krku a inspirují miliony

Přestože spousta lidí považuje módu a lidi z tohoto oboru za povrchní až hloupé, tyto dámy představují pravý opak. Jsou vzdělané, sečtělé a moc dobře vědí, co dělají. Módními ikonami se nestaly náhodou. Vědí o oblečení, trendech a byznysu tolik, že by mohly přednášet na univerzitách a učit mladou generaci, co vlastně móda je. To ostatně dělají, ovšem jinak než za nudnou katedrou.

Stojí za to je sledovat a nechat se jimi alespoň občas inspirovat. Vždyť oblečení a to, jak se oblékáme, o nás mnohé vypovídá. Kdo jsme, odkud pocházíme, jakou máme povahu i to, zda máme smysl pro humor či dobré vychování.

Ines de la Fressange: klasická Pařížanka

Krátkovlasá bruneta reprezentuje vše, co svět očekává od Francouzek. Je vysoká, štíhlá, elegantní, vypadá za všech okolností upraveně a zároveň nenuceně. Ines de la Fressange představuje typickou Pařížanku, ke které vzhlíží ženy po celém světě.

Dcera aristokrata a argentinské modelky začala svou kariéru v 17 letech. Modeling nebyl prací jejích snů, ale stal se jejím osudem. Dlouholetá múza Karla Lagerfelda a první tvář módního domu Chanel svým vzhledem popírá čas.

Barvu a délku vlasů prakticky nemění a postavu má štíhlou tak, že by jí pubertální dívky mohly závidět. Pár vrásek ve tváři ji zdobí. Stárne s neuvěřitelnou lehkostí a šarmem.

Bývalá modelka zúročila znalosti z oboru i přirozený smysl pro styl a založila vlastní značku. Pomáhá propagovat francouzské módní domy i kosmetiku a napsala úspěšnou knihu "Se šarmem Pařížanky", kde radí, jak se oblékat ve francouzském stylu, ale i jak bydlet a kde v Paříži nakupovat.

Ines pravidelně chodí na módní přehlídky, usedá v prvních řadách těch nejslavnějších značek a občas se objeví i na přehlídkovém mole. Jejím hlavním přínosem je propagace klasického francouzského šarmu.

Pokud zkopírujete její šatník, jen těžko šlápnete vedle. Úzké kalhoty nad kotníky, balerínky, či lodičky na velmi nízkém podpatku, jednoduché kašmírové svetry a pánské košile a saka v jejím podání vypadají fantasticky.

Daphne Guinness: extrémní vizionářka

Dědička slavného pivovaru se neproslavila díky svému původu, či sňatkem s milionářem, ale svou nekonečnou vášní pro módu. Daphne Guinness považuje oblečení za umění a také tak k němu přistupuje. Její sbírka haute couture kreací má nevyčíslitelnou hodnotu. Také díky ní se daří módním vizionářům. Jejich tvorbu kupuje a nosí nejen na červený koberec.

K umění má Daphne Diana Joan Susanna Guinness blízko od malička a dá se říci, že ho má i v krvi. Její matka byla múzou Salvatora Dalího. Sama Daphne je považována na módní ikonu a velkou odbornici. Byla velmi blízkou přítelkyní módního návrháře Alexandera McQueena, jehož slavné boty Armadillo na třiceticentimetrových podpatcích jako jedna z mála mohla nosit. Extrémní obuv nikdy nešla do výroby.

Úzce spolupracuje s celou řadou těch nejlepších módních designérů současnosti, včetně Toma Forda, Karla Lagerfelda či nejslavnějšího kloboučníka světa Philipa Tracyho. Nebojí se experimentovat a jít do velkých extrémů. I ve volném čase byste ji poznali na první pohled. Velmi úzké nohavice a boty na mimořádně vysoké platformě tvoří základ jejího šatníku.

Styl Daphne Guinness je naprosto jedinečný a vymyká se všemu, co znáte. Díky tomu se řadí mezi ikony stylu, které obdivují návrháři, fotografové i osobnosti showbyznysu. Nebýt Daphne, Lady Gaga by vypadala zřejmě úplně jinak a nestala se sama vyhledávanou módní osobností.

Drobná Daphne dokáže i klasickému saku od Chanel vdechnout zcela nový život. Dokazuje, že i ty nejextravagantnější kousky lze bez problémů nosit bez ohledu na věk. Posouvá hranice módy jako umění o notný kus dopředu a vždy je o několik kroků napřed. To, co se zdá v daném okamžiku jako nenositelné a totálně bláznivé, se za několik sezón objevuje běžně na ulicích. Ale Daphne je už zase dál před běžnými masami.

Anna Dello Russo: Bláznivá paní móda

Vedoucí osobnost japonské edice módního magazínu Vogue Anna Dello Russo patří mezi hýčkané osobnost módního světa. Sama sebe označuje jako vášnivou vyznavačku módy, zatímco jiní jí říkají bláznivá. Ať je pravda jakákoliv, Anna je samým ztělesněním módy dneška.

Zatímco si ostatní ženy vystačí s džínami, tričkem a maximálně přidají černé lodičky, Anna chodí ve zlatých filtrovaných šatech do restaurace na oběd, na přehlídku přijde v obrovském klobouku, či obřím fascinátoru a tygrovaný vzor je pro ni to, co pro většinu černá.

Nelze ji přehlédnout ani v tom největším davu. Nosí ty nejnovější kreace, které dorazí do luxusních butiků až za několik měsíců, obléká si trendy, na které si ostatní smrtelníci musí počkat. Na rozdíl od své kolegyně Anny Wintour, obávané šéfredaktorky americké verze Vogue, působí sympaticky, hravě a za žádných okolností nenudí.

Rodačka z jižní Itálie má tolik fanoušků po celém světě, že jí mnohé celebrity mohou jen tiše závidět. Právem se řadí mezi nejviditelnější osobnosti 21. století. Téměř se nelíčí, jak sama říká, nejdůležitější je oblečení. To začala sbírat již v osmi letech. Dneska vlastní mimo jiné přes čtyři tisíce párů bot.

"Být módní redaktorkou, znamená být otrokem módy," prohlašuje o své práci 51letá Anna. Přestože ji od modelek dělí několik generací, nosí i nejkratší sukně, nejpřiléhavější kostýmy a nejvyšší podpatky. Každý den cvičí několik hodin jógu, je vegetariánka a jí pouze syrovou stravu. To vše ve jménu módy.

Absolventka Univerzity Bari v oboru literatura a historie umění je chodící reklama na všechny módní novinky, které se objevují na obou březích Atlantiku.