Móda podle Lenky Bradáčové: černá, bílá, originály i nevhodné mini

Jednou bílé sako se zářivě modrým tričkem, podruhé tmavě modré sako s netypicky vzorovanou halenkou.

"Normálně bych se převlékala jen jednou. Jenomže mi v televizi řekli, že ta bílá barva saka je moc ostrá pro kamery, že si mám vzít raději něco jiného do večerních Událostí, komentářů," říká.

Je znát, že móda ji evidentně baví a nesouvisí to s aktuální pozorností televizních kamer, protože už dříve svým stylem upoutávala pozornost. Přesto, jak sama říká, nešije s výjimkou dlouhých plesových šatů u žádné módní návrhářky. Oblečení loví při nárazových nákupech v obchodech s konfekcí jako většina žen. To, co si vybere, však nepůsobí tuctově a zůstává dlouho viset před očima.

Třeba bílý kabátek s výraznými barevnými květinami, který zvěčnily kamery, když po boku ministra spravedlnosti stoupala po schodech úřadu. "Nebo džínová bunda s bílou halenkou. U každého jiného by to bylo tuctové oblečení, u ní to tak nepůsobilo," říká módní návrhářka Hana Havelková.

Přestože televizní kamery se s bílou barvou moc nekamarádí, Lenka Bradáčová míní, že víc barev do svého šatníku mezi oblíbenou bíločernou kombinaci asi nezařadí. "Přece jen – zastupuju určitý úřad a k jeho důstojnosti se nejlépe hodí právě černá," říká.

Právě v černobílé variaci je zvěčněná na fotografiích odborného časopisu Právo a byznys z letošního ledna, kde zdobí i jeho titulní stránku a vypadá jako modelka.

Do oblékání si však nikým mluvit nenechá. Ani muži, ani módními stylisty. Kdyby to přesto udělala, stylistka by ji po prvotní chvále za originální kousky vyplísnila za délku sukní a holá ramena.

"S ohledem na funkci paní Bradáčové bych očekávala i úpravu šatníku," komentuje její odvahu stylistka a módní redaktorka Cindy Kerberová. "Kratičké sukně a šaty bez ramínek se k jejímu úřadu nehodí a působí nevhodně. Sukně by neměly odkrývat stehna, maximálně kolena. O holých pažích nemluvě. Pokud by nezastávala funkci vrchní státní zástupkyně (či jinou funkci v konzervativním prostředí), bylo by její oblečení v pořádku. Nebojí se vzorů, ani barev, jen pozor na střihy."

Dress code, tedy soubor pravidel, jak se oblékat a jak vyjádřit příslušnost k firmě či určité instituci, totiž mluví jasně: délka sukně smí sahat do půli kolen, ne výš. "Vystoupat může maximálně o pět centimetrů," píše ve svém dressu code například největší švýcarská banka UBS. A obdobný platí ve většině firem nebo v diplomatických kruzích. Takže když pojede vrchní státní zástupkyně do Švýcarska jednat o kauze CASA, chce to myslet na sukně.

