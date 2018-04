Módní ikona a první dáma USA Michelle Obamová slaví narozeniny

Manželka prezidenta Spojených států na každém kroku dokazuje, že žena ve vysokém postavení a s vynikajícím vzděláním může být inspirativní a zábavná zároveň.

Michelle Obamová za svou zářivou kariéru rozhodně nevděčí jen svému manželovi Barackovi, sama totiž vystudovala hned dvě prestižní vysoké školy - sociologii na Princetonu a práva na Harvardu. Před zvolením Baracka Obamy do funkce prezidenta USA dokonce vydělávala mnohonásobně více než on.

Od úspěšné absolventky a pozdější proděkanky a viceprezidentky nemocnice chicagské univerzity byste automaticky čekali nudné šedivé kostýmy, bílé halenky a usedlé černé sukně. V případě Michelle Obamové nic takového neplatí.

První dáma Spojených států módu miluje a rozhodně nepodceňuje skladbu svého šatníku. Zcela demokraticky (však její manžel také kandidoval právě za Demokratickou stranu) si obléká kreace slavných módních návrhářů i kousky z obchodních domů, kde nakoupíte za pár dolarů.

Zatímco se její předchůdkyně svěřovaly do rukou zavedených, tudíž bezpečných, módních značek jako Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Ralph Lauren a Calvin Klein, paní Obamová ráda dává prostor a šanci i neznámým a začínajícím talentům. Za svůj raketový start jí vděčí Jason Wu, Prabal Gurung a mnozí další.

Usedlé modely byste v šatníku současné první dámy hledali jen těžko, neboť Obamová dokáže i s obyčejným tmavým kostýmkem hotové divy. Její tajemství totiž tkví v tom, že se rozhodně nebojí barev. Jemné pastelové i zářivé odstíny všech zástupců barevného spektra musí nosit a vzájemně kombinovat.

První dáma porušuje zavedená pravidla

I když si často obléká oděvy amerických návrhářů, rozhodně na nich svou image nestaví. Směle se na veřejnosti ukazuje v modelech od značek Lanvin, Moschino, Alexander McQueen, Roksanda Illincic či Alaia.

Proti večerní róbě značky Alexander McQueen se zvedla vlna nevolí z řad amerických návrhářů, záviděli anglicko-italské značce.

Za to si dokonce vysloužila kritiku od amerických designérů. Oscar de la Renta se velmi rozohnil, když se na důležité státní návštěvě objevila Michelle v nádherné róbě od Alexandra McQueena, a dala tak přednost evropské značce před americkou. "Myslíte si, že by se Kate Middletonová vdávala k šatech od Marca Jacobse? Nebo jste viděli Carlu Bruniovou v americkém oblečení?" ptal se rozhořčeně návrhář zvyklý na přízeň prvních dam. "Je to velký průmysl v této zemi. Paní Obamová vypadá skvěle. Měla by to pochopit a něco s tím dělat. Mohla by udělat velké věci pro náš průmysl."

Michelle si však z této kritiky těžkou hlavu nedělá, však i Jackie Kennedyová za svého působení v Bílém domě nosila často kostýmky Chanel, a nikoliv ty z amerických butiků. Ostatně nedostatek vlastenectví se Obamové vyčítat rozhodně nedá. Při bližším pohledu na její šatník tu najdete tolik amerických značek jako v žádném jiném.

Vášnivá vyznavačka sportů a zdravé stravy velmi dbá především na pohodlí. "Mým mottem je, že se v tom musím cítit dobře," odpověděla Obamová na otázku ohledně svého oblečení. "Musím nosit to, co mám ráda. Moje každodenní garderóba je velmi praktická. Ptám se: Jaká je teplota? Budu sedět v trávě? Budu si hrát s dětmi? Protože to většinou chci."

První dáma si na rozdíl od hollywoodských celebrit oblečení sama kupuje, často je k vidění v obchodních domech s cenově přijatelnou módou jako J.Crew či Target. Na veřejnost má tak stejný vliv jako již zmiňovaná vévodkyně z Cambridge, byla to ale Obamová, která masivní vliv na davy a cenově dostupnou módu zavedla. Catherine i Michelle se mnohokrát postaraly o vyprodané modely šatů, sukní či kabátů.

I když bere ohled na společenské postavení a funkci svého manžela, Michelle neztratila nic ze své přirozené bezprostřednosti a mladistvého ducha si udržuje i ve svých 48. letech.

Všechno nejlepší k narozeninám, Michelle!

Líbí se vám šatník Michelle Obamové?