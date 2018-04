Módní hříchy: neodhadneme sami sebe, mícháme styly, opičíme se

Obvykle na ulici chvátáme a není čas sledovat, co má kdo na sobě. Teď jsme příjemně překvapeni, jak jsme my Češi zajímaví, barevní, ale někdy i bizarní.

Módní trendy Inspirujte se módními trendy na Modissimo.cz a vyberte si třeba z pestré nabídky dámských mikin a svetrů.

Někteří se nám do objektivu sebevědomě usmívají, jiní otáčejí hlavu, klopí oči, nebo raději změní směr a obcházejí nás velký obloukem. Nikdo netuší, proč je fotíme, proto jim na snímcích rozostříme obličeje. Pěstí nám ale za ty dvě hodiny postávání na Andělu vyhrožuje jen jeden "drsoň" - nepovedený alternativec.

"Snaží se," komentuje módní styl ulice návrhářka, která tu je s námi nejen sama za sebe, ale i za naši Oněnku, postavičku sedící nahoře na naší stránce, kterou nakreslila a obléká. "Jenomže málokdo má svůj styl vychytaný do všech detailů," říká.

Jenomže my po ní teď tady na ulici chceme konkrétní fakta. Co děláme špatně? Dobře, igelitky už byly na pranýři mockrát, stejně jako ponožky v sandálech, ačkoliv i ty už dnes vzala móda na milost. A co dál?

Alternativa může být někdy mišmaš- kalhoty rockera, šátek anarchisty, motorkářská bunda... (vlevo, to je týpek, který nám vyhrožuje úderem), průměr- chybí výraznější náramek nebo kérka (uprostřed), anebo skvělá (vpravo).

Mícháme styly

Kraťasy, podpatky, country sáčko a taška, kterou lze zařadit snad jen k výbavě fanouška Slavie...

A ačkoliv jsme se s fotografem předem domlouvali, že si necháme od Išky Fišárkové ohodnotit i naše oblečení, najednou nemáme odvahu. Říkáme si, že kdybychom se jí líbili, určitě by nás pochválila, ale ona taktně mlčí...

Jako bychom už ráno před odchodem z domova neměli jasno, kam to vlastně jdeme. A tak se oblékneme "výhodně" ve stylu X v jednom. Nejsme pak ani vamp, ani sexy farmářka, ani punkerka, ani rocker, ani sportovkyně, nebo naopak dáma či elegán. Jsme tak nějak od každého trochu. K elegantnímu sáčku přihodíme sportovní džíny a tenisky, k hnědé sukni sladěné s bekovkou tlusté punčocháče, které se u kotníků vrství a noha končí v sešmajdaných polobotkách, rockerský základ shodí semišky.

"Támhle paní odvaha nechybí, ale...", upozorňuje nás návrhářka na postarší pestře vybarvenou dámu. Výsledek postrádá vkus, což vynikne o to víc, když kolem přejde její neméně odvážná, leč vyladěná vrstevnice s vtipnými kšandami!

Totální mišmaš stylů a barev. Bez ohledu na igelitku je to každý kus jiná ves, model neladí ani barevně... Rada? Komplet převléct!

Neodhadneme sami sebe

Volíme špatné velikosti a špatné střihy. Snažíme se kypré a nemladé tvary nasoukat do extra mini, úzké kalhoty cpeme na krátká a silná stehna jen proto, že jsou jich plné butiky, protože jsou právě IN. Bokovkám dovolíme, aby nám při dřepu odhalily půlky. "Zaplať pánbůh, že tahle móda končí," podotýká návrhářka, když fotíme pozadí aranžérky z nedaleké výkladní skříně.

"Vyfoť tuhle Růžovku," honíme fotografa. Lidé už od nás dostávají jména jako tahle slečna, která nešetřila zářivou růžovou a vypadá jako malina.

"Růžová vzbuzuje potřebu chránit, proto do ní maminky tak rády oblékají své dcery," podotýká návrhářka a dává k dobru příhodu z Mnichova. "Jeden čas se tam ztrácela z telefonních budek sluchátka, tak je natřeli na růžovo a už se nekradou."

Přesouváme se k východu z metra. Číháme na další chuchvalec lidí, který vyjede schody a rozpustí se po náměstí. Znovu v něm vítězí notorická chyba: často si neumíme přiznat, že to, co se nám na obrázku v časopise nebo na anorektické figuríně ve výloze líbí, nám vůbec slušet nemusí.



Že by nová naděje českého návrhářství?Perfektně sladěná, včetně náušnic, a dotažená barvou vlasů. Být starší, ještě by mohla mít černé nebo modré nehty.

Na hlavě záleží

Mašle je dobrá, shodujeme se, a fotograf cvaká. "Je to určitě cizinka," tvrdí návrhářka, a taky že jo. Procházejí s kamarádkou těsně kolem a slyšíme je mluvit. Kdyby neměla na hlavě tu obrovskou rudou mašli, byla by to vcelku obyčejná, nijak extra nápadná holka.

"Dřív ženské nosily klobouky. Hlava dělá hodně," uvažuje nahlas naše módní guru. Je fakt, že ráno jsme schopné zpřeházet skříň kvůli správné sukni nebo halence a hlavou se už nezabýváme. Přitom zajímavý sestřih, nápadná mašle, bekovka, čepička nebo klobouk jsou korunou výsledku.

Odvážní experimentují dokonce s barvou vlasů, jako například zmíněná Růžovka. Nebo asi desetiletá Pomněnka s modrými copánky. Jestli není jen ranním výtvarným dílem své maminky, pak vidíme fakt talent.

Místo aby z časopisů čerpali inspiraci, jen se po nich opičí. Nic originálního, hoši. Co třeba zajímavé kapsáče a kšandy nebo vestu s kapucou...?

Opičíme se po časopisech

Chodící Trendaře a Modelky, tedy ty z nás, kteří si módu hlídají a jejich ideálem je vypadat jako módní katalog, komentuje návrhářka slovy: "Neurazí, nenadchnou, neinspirují, nuda."

Vystajlovaným jedincům chybí cosi z francouzské ležérnosti, lehkost, elegance, vtip. Místo aby z časopisů čerpali inspiraci, jen se po nich opičí.

Poznáte je snadno: vypadají až urputně upraveně, často chodí ve dvojicích a vypadají jako přes kopírák. Každý vlas na hlavě má svůj nagelovaný směr a Trendař nebo Modelka obhájí i to, proč je který knoflík či zip dopnutý a naopak. Cokoliv je v módě, mají zaručeně první.

Někdy chceme být hlavně nenápadní. Když sportovní, tak pánovi by slušely džíny, dámě nelichotí vypasované kalhoty, volnější bílé nebo béžové plaťáky by sedly lépe...

Chceme splynout

Je zajímavé, že hlavně střední generace jako by neměla čas, sebevědomí, odvahu, invenci nebo čert ví co to je, že nechce vyčnívat, ale naopak maximálně splynout.

Říkáme jim tu pracovně Myšky. Jejich trička, rovné kalhoty a tenisky, vše v nevýrazných barvách a univerzálního střihu s nimi ušly dost možná většinu cesty dospělostí. Ale Myšky jsou spíš extrém, protože většina se opravdu pokouší nenápadnost alespoň trochu podkopat nějakým módním solitérem. Jenže pak třeba krásné sáčko "zazdí" vytahanými kapsáči nebo teniskami z tržnice.

I když fotíme také pár povedených modelů, které vkusné a stylové kousky majitelce opravdu sedí, většinou módní návrhářka opakuje: mišmaš, snaha, pokus, nenápadné. Sama však diktát trendů odmítá a nejraději chodí v černém, proto se nám všem nakonec upřímně omlouvá: "Neznám příběhy těch lidí a nechci se nikoho dotknout. Důležité je, aby každý nosil to, co chce, v čem se dobře cítí. A jestli mám něco poradit? Pak rozhodně: Nebojte se."

Líbí se vám, jak se my Češi oblékáme?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 21. května 2010. Anketa je uzavřena. NE 6834 ANO 1634