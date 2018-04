Módní giganti vyšli v New Yorku mezi lid. Může za to krize

Takhle to vypadá, když i nablýskaný módní průmysl zasáhne finanční krize.

Kdo viděl film Ďábel nosí Pradu, dokáže si představit, jak nafoukaná a nepřístupná dokáže být šéfredaktorka nejdůležitějšího módního časopisu Vogue Anna Wintour. Žena, která dokáže jedním rozhodnutím zničit kariéru módního návrháře, z neprodejného kusu oblečení udělat hit sezony nebo zajistit skoro doživotní slávu neznámé modelce - jako se to stalo třeba Karolíně Kurkové, když ji v šestnácti letech dala na titulní stranu Vogue. Ale je to taky žena, která snad nikdy nejela metrem, obědvá zásadně v hotelu Four Seasons a nenosí jiné brýle než od Chanelu.

Když si tato žena na sebe oblékne tričko s nápisem a jde otevřít obchodní dům do čtvrti Queens, problematické oblasti s vysokou kriminalitou, je jasné, že se něco děje.

To něco se jmenuje finanční krize, která dopadla na módní průmysl tak vážně, že ti, co se ještě před dvěma lety koupali v luxusu, dneska bojují o přežití. Oblečení se neprodává a to luxusní ještě méně, obchody snižují počty svých poboček, lidé si přestávají kupovat módní časopisy a firmy v nich o to méně inzerují.

Dokonce i modelky, které dřív musely práci odmítat, dneska stojí a čekají, až jim někdo zavolá. "Chodila jsem přehlídku Alexandera Wanga, ale to je zatím všechno. Teď čekám," řekla Magazínu DNES Denisa Dvořáková.

Tato dvacetiletá modelka z Prahy je momentálně nejžádanější Češkou ve světovém modelingu: stala se tváří prestižní kampaně Dolce & Gabbana, byla na titulní straně italské Vogue - to všechno by za normálních podmínek byly okolnosti, které by ji katapultovaly na přední místa přehlídek v New Yorku. "Cítíme finanční krizi doslova na vlastní kůži. Klienti si radši než nás, zkušené modelky, najmou neznámé tváře. Tyhle holky jsou ochotné pracovat za minimum peněz, jen aby se uchytily. Značky nejsou ochotné nebo schopné platit naše sazby," dodává Dvořáková, přičemž jako všechny ostatní modelky odmítne specifikovat, o jaké sumy jde.





Podpůrný balíček módy

A tak se lidé od módy rozhodli k bezprecedentní akci. Uspořádali akci s názvem Noc módy (Fashion’s Night Out), která měla zalarmovat všechny, koho aspoň trochu móda zajímá, aby začali nakupovat.

V ten večer, 10. září, bylo v New Yorku osm set obchodů s oblečením otevřených do jedenácti večer a návrháři, slavné modelky, zpěváci a zpěvačky, herečky, módní fotografové a dokonce i vlivná šéfredaktorka americké Vogue se vydali do obchodů propagovat módu. Lidé, kteří dlouhá léta nesestoupili mezi běžnou veřejnost, se snesli ze svých elitních sfér vysoké módy mezi krizí sužovaný lid. Opustili bezpečná prostranství Bryant Parku, mnohaleté adresy newyorského Týdne módy, kam se běžný smrtelník nemá šanci bez speciálního povolení dostat, a po vzoru Obamova ekonomického plánu stvořili svůj podpůrný balíček módních opatření. Ze všech sil se snažili lidi přesvědčit, že pokud má móda přežít, musí zase začít vytahovat peněženky.

Pro tuto noc vyrobili speciální tričko s nápisem Fashion’s Night Out, které celebrity ve vybraných obchodech podepisovaly. Když jste si například koupili v obchodním domě Macy’s nový parfém návrháře Michaela Korse s názvem West Hollywood, dostali jste příslib, že se vám Kors během své návštěvy na toto tričko podepíše. Jen v Macy’s se tohoto trička za třicet dolarů (asi 600 Kč) prodalo ten večer šest tisíc kusů.

Jednou z modelek, kterou duchovní matka celé akce, šéfredaktorka Vogue Anna Wintour, pozvala jako součást své úderné brigády, byla i česká supermodelka Linda Vojtová.

Čtyřiadvacetiletá Pražanka žije v New Yorku už několik let a patří ke starší generaci modelek, které už nepředvádí na molech a řadí se spíše mezi celebrity.

"Vystupovala jsem v obchodních domech Macy’s, Berndorf Goodman, u Diora nebo třeba v Salvatore Ferragamo. Měla jsem co dělat, abych to všechno stihla objet, naštěstí jsme měli auto, které nás převáželo z místa na místo," popisuje zákulisí večera Vojtová. "Ta akce měla lidem připomenout, že móda je tady, že je živá a že je důležitá."

Dokonce i Prada vyrobila přímo pro tuto událost speciální tašku, která byla za nevídanou cenu. Stála pouhých pět set dolarů, tedy necelých devět tisíc korun. Zdá se vám pořád příliš drahá? Prada tvrdí, že levněji už to u ní nejde, a je na svou výjimečnou láci velmi pyšná.

A tak to díky tomuto módnímu stimulu na jeden den, respektive noc, v New Yorku vypadalo, že je vše jako dřív. Obchody narvané, po ulicích chodili lidé obtěžkáni papírovými taškami s čerstvými úlovky a personál v obchodech měl dokonce co na práci.





Jde do tuhého

I když většina lidí považuje oblékání za něco povrchního, móda vždycky odráží aktuální politické a ekonomické dění ve společnosti. Slavná věta Anny Wintour: "Módní fotografie vám o stavu společnosti dokáže říct to samé jako titulek v New York Times," se letos znovu ukázala.

Vzpomínáte si na módu 80. let, kdy Evropu a Ameriku taky trápila ekonomická krize? Tvrdý rock a punk vévodily hudbě a oblečení v jejich duchu zase módě - vycpaná ramena, kožené bundy, spousta "tvrdých" ozdob typu kovových cvoků, řetězů, masivních přívěsků. Svět je v ekonomické krizi znovu a na přehlídkových molech v New Yorku byly vidět ty stejné komponenty.

Oblečení, které budeme nosit v příštích měsících, viditelně přitvrdilo, jako by mělo pomoct svým nositelům se zocelit a připravit na boj. Kdo si ze sentimentu nechal své nejlepší kousky z 80. let, bude s nimi příští rok zase v kurzu.

Zatím není jisté, nakolik newyorská Noc módy samotné módě pomůže, jestli bude mít krátkodobý, dlouhodobý nebo vůbec nějaký dopad. Největší úspěch totiž zatím mělo to tričko s nápisem. Není divu, měla ho přece na sobě Anna Wintour. Pro většinu lidí to bylo vůbec poprvé, co si mohli dovolit koupit něco, co nosí Anna Wintour.