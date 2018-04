Módní diktát. Víme, kdo určuje, co budeme nosit

Přestože každá z nás má svůj individuální vkus, dal by se sestavit jakýsi bedekr protřelé zákaznice, od C&A až po Zaru. Módní redaktorka Ona Dnes Lenka Poláčková to shrnula takto: "Pro základní oblečení, jako jsou kvalitní trika, do H&M. Trendy oblečení pro mladé má New Yorker. Trendy oblečení pro dospělé Zara a Promod. Pro levnější elegance do kanceláře do Orsay a Camaieu, pro větší velikosti do Marks & Spencer a Next. Džíny seženete v obchodech Levi´s a Vero Moda. A Reserved a C&A jsou takové univerzální jistoty."

K jejímu přehledu bych ještě přidala příjemně levný Takko Fashion a praktickou značku F&F, kde ráda oblékám děti i sebe při nákupu jídla v Tesku, kde tvoří její butik jedno z oddělení.

Dámská móda Rády se necháte inspirovat a baví vás nakupovat v aktuálních kolekcích? Zkuste si vybrat z pestré nabídky dámského oblečení na Modissimo.cz.

A tím máme přehled "módních továren" více méně kompletní. Na nezájem zákaznic si nemůže stěžovat žádná z nich, ale zákaznice si občas stěžují na ně. Konkrétně na uniformní střihy, nudné barvy a zejména velikosti jako na modelky. Kdo za to může?

No jo, ústředí

Za výběr oblečení je u většiny řetězců zodpovědný celý tým podnikových návrhářů, ovšem specifické nároky českých a moravských zákaznic zůstávají většinou nevyslyšeny. Například německé Takko i New Yorker nabízí ve všech svých obchodech víceméně totéž, bez ohledu na to, jaké postavy má ten který národ.

Mírně zúžený sortiment už nabízí F&F. Jejich oblečení je také dílem zahraničních návrhářů, ale kolekce se připravuje specificky pro trh střední Evropy. "Víme, že zákaznice v Čechách a na Moravě nejsou tak silnými následovatelkami módních trendů jako například v Anglii. Preferují oblečení, o kterém jsou přesvědčené, že lichotí jejich postavě," říká Kateřina Modrá, která pracuje pro tuto značku pět let a má s českými zákaznicemi své zkušenosti.

Ta naše postava česká

Průměrná dámská velikost v našich krajích je 42. Průměrná by mělo znamenat, že na ramínkách v obchodě najdete stejný počet velikostí od dvaačtyřicítky směrem dolů, jako směrem nahoru. Utopie a zbožné přání.

Některé značky vás od velikosti 44 výš odešlou do oddělení nadměrného oblečení, což vám jednak zkazí náladu a za druhé vás to nutí vybírat oblečení s rovným střihem. Trika už nejsou vypasovaná a ze šatů se stávají áčkové stany.

Výjimku tvoří třeba F&F nebo již zmiňované značky Marks&Spencer a Next. V jejich buticích najdete i ve větších velikostech stále stejné oblečení a to prostě lépe sedí.

"Ve střední Evropě je nejčastější typ postavy ,přesýpací hodiny‘ a naše velikosti jsou tomu přizpůsobeny. Třeba oblečení pro Velkou Británii, kde převládá ,hruška‘, by vám i ve vaší velikosti bylo od pasu dolů o něco větší," dodává Kateřina Modrá z F&F.

Prý se bojíme trendů

Zatím to vypadá, že pro zahraniční zásobovače jsme "konzervy", které zajímavější barvy a vzory nechtějí. S tím souhlasí, i když decentními slovy, i česká pobočka Marks & Spencer: "Čím déle naše prodejny provozujeme, tím více se ukazují rozdíly mezi zákaznicemi. Například je zřejmé, že ženy v Polsku a na Slovensku jsou více nadšené do posledních módních trendů, a naopak Češky jsou mnohem konzervativnejší."

Dá se to prakticky přeložit tak, že si déle zvykáme na změny, a že kdyby nám dovezli nejžhavější trendy, pravděpodobně by je neprodali. Takže nás na ně pomalu připravují a zároveň uklidňují nabídkou starších kousků.

Vypadá to jako začarovaný kruh. Stěžujeme si na nudné oblečení, ale to odvážnější nekupujeme, proto nám je nikdo nevozí.

Řekněte, co chcete

Máme několik možností, jak jako zákaznice ovlivnit nabídku našich hlavních módních "dodavatelů". Chceme odvážnější barvy a střihy? Musíme je kupovat, jinak je k nám nebudou vozit. Chceme větší velikosti? Musíme obchody bombardovat stížnostmi, jinak se nezlepší. A pak se samozřejmě můžeme obrátit na další zdroje - malé butiky, české návrháře a originální second handy.

Možná neseženeme přesně to, co zaplnilo přehlídková mola, ale aspoň budeme kreativní.