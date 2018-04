Módní blogerky XXL. Milují oblečení a za svou velikost se nestydí

"Radím svým čtenářkám, ať se na všechna pravidla vykašlou," říká Alissa Wilsonová, třicetiletá autorka blogu Stylish Curves (Stylové křivky) z Brooklynu. "Mým cílem není vypadat menší, ale najít oblečení, které mi bude slušet ve velikosti, kterou mám." K tomu jí lze jen popřát hodně štěstí, protože vytyčený cíl je daleko za horami.

Velcí, ale neviditelní

Zvláštní sekcí módních blogerů a blogerek jsou ti, na něž obchodní řetězce myslí zhruba tak často jako na jedince se třema rukama a ploutví na zádech. Jsou totiž tlustí, obézní, nadměrní, velcí, prostorově výrazní, říkejte si tomu, jak chcete, je těžko urazíte. Většinou jde o ženy, které jsou se svými postavami smířené a místo halení se do černých kaftanů se chtějí oblékat stejně pěkně jako ostatní. Jejich mise je: návrháři, všimněte si nás!

"Začala jsem projekt Girl With Curves, abych vyznala svou lásku módě, ale nakonec se z toho stalo mnohem víc," píše blogerka Tanesha Awasthiová. "Měním lidské životy skrze módu, propaguji spokojenost s vlastním tělem a bojuji za uznání větších křivek celou společností."

"Obchodní řetězce mají zřejmě dojem, že jakmile přerostete určitou velikost, přestane vás móda zajímat a stačí vám zavinovací úpletový stan s hnusným hnědým potiskem," napsala sedmatřicetiletá Britka Diane Dennisová na svém blogu Fat Girl Likes Nice Clothes Too (I tlusté holky milují hezké oblečení). "Dejte nám něco nového a proboha, ať je to moderní!" Když už totiž dorazí módní trendy i do XXL oddělení, většinou mají slušné dvouleté zpoždění.

Problém je, že velké velikosti oblečení se považují za záležitost pro přechodné stadium. Jsi tlustý, tlustá? Pak chceš přece jistě zhubnout a nemá cenu pro tebe šít pěkné oblečení. Na což si stěžuje blogerka Ragini Nag Rao (27), autorka stránek A Curious Fancy (Podivný rozmar), které píše z Anglie a z Indie. "Tlusté ženy by měly pochopit, že stojí za to se pěkně oblékat, i kdyby měly v plánu shodit do roka sto kilo."

Tukini

Letos v létě umístila Gabi Greggová, XXL blogerka z Chicaga, na své stránky fotku v plavkách. Má americkou velikost 18, tedy zhruba českou dvaapadesátku, přesto se (považte!) vyfotila v černobílých proužkovaných bikinách, kterým sama vtipně říká "fatkini", a hrdě se vystavila na blogu. Čímž si vysloužila pozvání do televizní Today Show, kde obhajovala práva silných lidí oblékat se nápaditě.

"Já prostě miluju módu a budu ráda mluvčí žen nadměrných velikostí, ale radši bych se proslavila svým vkusem," říká Gabi, díky které byly inkriminované fatkini značky Simply Be brzy vyprodané.

Jenomže vymanit se ze škatulky (tedy spíše škatule) tlustých holek bude ještě chvilku trvat. Proto se velké blogerky spojily do jakési komunity. Proti nim stojí módní průmysl, který léta chladně ignoruje kohokoliv, kdo má mezi krkem a kotníky jinou křivku než přímku a velikost větší než děvče těsně před pubertou. A to rozhodně není slabý soupeř.

Nicméně se to nesmí vzdávat předem. Třiadvacetiletá Londýňanka Bethany Rutterová dostává na svůj blog jménem Arched Eyebrow (Pozdvižené obočí) ohlasy od čtenářek, které "si nikdy nemyslely, že by mohly nosit plavky nebo třeba vzorované kalhoty, ale když to viděly na mně, sebraly odvahu". Občas jde hlavně o jejich sebevědomí.

Bethany to zná ze své vlastní zkušenosti: "Musí nejdřív změnit vztah ke svému tělu. I když třeba chtějí zhubnout, měly by vědět, že si zaslouží vypadat hezky už teď." Pokud náhodou sledujete úspěšný britský pořad u nás vysílaný pod názvem Zhubni nebo přiber, určitě jste si všimli, že účastníky s nadváhou na závěrečném vážení patřičně vyfešákují.

Přicházejí v tu chvíli po několika týdnech, kdy doma dodržovali zdravý režim a hubli, a ještě navíc je produkce dobře oblékne a upraví. Což opticky ubere další kilogramy a hlavně, pozvedne to dietářům náladu.

Gabi Greggová z Chicaga se proslavila fotkami v plavkách. Její módní blog najdete na gabifresh.com.

Deník ze skříně

Výhoda módních blogů, i těch XXL, je, že přinášejí inspiraci pro každý den. Nenajdete na nich fotky z přehlídek a modely závratných cen. Jsou tam normální lidé, kteří chodí do práce a s dětmi na hřiště a doporučují tudíž módu, která je ověřeně nositelná. Někdy střelená, někdy hodně retro, ale svůj styl si tam určitě najde každý. V tom jsou blogy mnohem demokratičtější než uniformovaná konfekce.

"Lidi chtějí vidět, co nosím na pracovní schůzky, když jdu večer ven s kamarády nebo v čem chodím cvičit," píše Samantha Rasmussenová, šestadvacetiletá autorka blogu Stiletto Siren. "Chtějí se nadchnout: To je super sako! A jít si ho hned koupit." Samantha začala svůj blog původně psát jako deníček dietářky. Jenže ji to spíš deprimovalo, a tak místo hubnoucích úspěchů začala podporovat stejně velké holky, jako je ona, aby se o sebe lépe staraly.

Nicolette Masonová si začala módní časopisy kupovat ve dvanácti letech a toužila stát se šéfredaktorkou Vogue.

Možná vám připadá, že je to celé takové lakování na růžovo a že by si dámy radši měly jít zaběhat, ale v tom případě jste zřejmě nikdy netrpěli velkou nadváhou. Abyste vůbec nastoupili na cestu správným směrem a případně zhubli, musíte být sami se sebou spokojené a ne se nenávidět. Proto se také na XXL blozích o nadváze klidně mluví, ale ne s odporem a jako o překážce šťastného života.

"Lidi kolem mě se vždycky tak rozpačitě ošijí, když o sobě řeknu, že jsem tlustá," směje se sedmadvacetiletá Kaliforňanka Amanda Valdezová. "Ale mně to slovo nevadí. Tlustá přece neříká nic o mně ani mé povaze nebo o mém životě. Jsem jenom obyčejná holka, která píše o svém životě a módě a taky je jen tak mimochodem při těle." Zřejmě i proto svůj blog nazvala v optimistickém duchu Fashion, Love and Martinis.

Ale není každý den martini ani posvícení. Amanda, stejně jako ostatní děvčata, má své bohaté zkušenosti s internetovou šikanou. Vždycky se najde nějaký zamindrákovaných chudák, který jim do komentářů pod článek nebo pod video napíše, že jsou ošklivé koule a měly by se jít někam zahrabat. Někdy i hůř.

Amanda na svém blogu nechala pro podobné případy vzkaz: "Ty jsi odvrácená tvář internetu. Těší tě, když se lidi nenávidí. Jsi šikanista a agresor. V žádném případě ti nedovolím, abys ovlivňoval moji náladu a pocity. Moje sebevědomí na tobě nestojí. A doufám, že to pochopí i ostatní, které někdo šikanuje kvůli nadváze, ať v životě, nebo na netu."

Stav módy na českých bocích

Nebudeme si lhát do kapsy, české módní blogerky větších velikostí se ještě musí hodně učit. Adres je málo, a když už někoho najdete, nesnese se světem srovnání. Stále černé kalhoty, stále nadměrné tuniky a fotografie typu schovám se za květinu nebo paví péro a budu vypadat menší.

Fantazie máme na rozdávání, zkušeností taky dost, je škoda, že české a moravské holky nepomáhají těm za hranicemi vytvářet tlak na módní firmy. Jinak se těžko dočkáme toho, že u nás seženeme ve velikosti nad 44 cokoliv kromě potahu na gauč.

Na druhou stranu jim kromě vlastní oděvní tvorby nezbývá nic jiného než navštívit sporadické oddělení pro nadměrné velikosti (někdy si tam zajděte, to jsou barvy a tvary, že byste zaplakali) nebo sázet na lovecké štěstí v secondhandech.