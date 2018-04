Moderní těhotenství aneb co naše babičky neměly

Ultrazvuk: Chci vědět, co to je Ultrazvuk patří dnes mezi standardní a velmi oblíbená vyšetření, která o budoucím potomkovi leccos prozradí. "Dnešní ženy nemilují překvapení, dvě třetiny mých pacientek chtějí pohlaví dopředu znát," komentuje současný trend Alexandra Stará. Většinu budoucích matek čekají během těhotenství minimálně tři. 11. - 12. týden:

zjišťuje se stáří miminka a náznak možných vývojových vad.

20. - 22. týden:

diagnostikují se především vývojové vady. Je to i čas ke zjišťování pohlaví dítěte, což se vždy nepodaří.

30. - 32. týden:

určuje polohu a postavení plodu, uložení placenty a množství plodové vody. Rovněž zjišťuje možné vývojové vady. Další hlídači zdravého těhotenství KREV ODHALÍ VADY

Mezi 12. až 16. týdnem se nabírá krevní obraz, zjišťuje se krevní skupina, Rh faktor a také případné onemocnění syfilidou. K těmto vyšetřením se brzy přidá ještě test na HIV a žloutenku typu B, který se v současnosti provádí až ve 30. týdnu. Do tohoto období spadají i biochemické screeningové testy na určitá genetická onemocnění. Jsou to hlavně rozštěpové vady páteře a M. Down - tzv. mongolismus. AMNIOCENTÉZA - POTVRZENÍ NA 100 %

Odběr plodové vody doporučuje lékař v případě, že biochemické testy nebo ultrazvuk zjistí zvýšené riziko vývojových vad. Amniocentéza veškeré genetické odchylky odhalí jednoznačně, stejně tak pohlaví plodu. Lékaři ji nabízejí i ženám, které v době porodu dovrší 35 let věku. Je to invazivní zákrok s asi dvouprocentním rizikem potratu, a proto se nedělá všem ženám. NEBEZPEČNÝ CUKR

Kolem 26. týdne gravidity se dělá zátěžový test na těhotenskou cukrovku. Vysoké hladiny cukru v krvi nastávající maminky by mohly její nenarozené miminko poškodit. TROJROZMĚRNÉ DÍTĚ

Ideálně mezi 28. až 31. týdnem si můžete nechat udělat tzv. 3D nebo dokonce 4D ultrazvuk. Jde vlastně o prostorovou rekonstrukci vašeho nenarozeného dítěte z ultrazvukových snímků. U ultrazvuku 3D uvidíte své dítě plasticky, v případě 4D se bude navíc ještě hýbat. Za tento extrazážitek však musíte zaplatit, ceny se pohybují kolem 1000 Kč.