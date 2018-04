Moderní svatební menu: od obligátní křenové rolky ke steaku a krevetám

Přesto pořád platí, že hostina je důležitým bodem celého dne a nezapomíná se na ni. A pokud vám bude hostinský tvrdit, že si na to, že vám nešmakovaly knedlíky a maso bylo jako podrážka, po čase ani nevzpomenete, tak vám lže. A vy prchejte. Chce si na vás jen namastit kapsu a vaší svatební tabuli ošidí, co to půjde. Od kvality surovin až po gramáž porcí.

Pokud už jste si vybrali, kde hostinu budete mít, druhým důležitým bodem je výběr samotného jídla. Zatímco ještě před pár lety byla na každé svatbě obligátní šunková rolka s křenem (zdobená snítkou petržele), knedlíčková polévka (s mrkví z mrazáku) a svíčková (s kopečkem brusinkové marmelády a šlehačky ze spreje), dnes mají snoubenci daleko zhýčkanější chuťové buňky a vrhají se i na steaky.

Přesto se na tradiční menu nezapomnělo. "V naší restauraci je u snoubenců stále nejžádanější," potvrdili v oblíbeném hotelu SEN. Jen se často podává v odlehčenější podobě. S minimem těžké smetany, s kvalitnějším masem, s podomácku naloženými brusinkami a s nočky místo knedlíků. "Není se čemu divit, pokud chce nevěsta svatbu v parném létě, málokdo si naloží porci se šesti," směje se organizátorka svateb Kateřina Rendlová.

Moderní svatební předkrm * Caprese s baby mozzarellou * Parmská šunka s medovým melounem * Uzené filátko ze pstruha se zeleným chřestem * Houbová terinka s artyčoky a lanýžovém aroma * Humrové capuccino se sýrovou sušenkou * Smažené kapří hranolky přelité křenovým dipem

A jak by si gurmán představoval svatební ráj? Podávala by se lehká variace salátů, například s rukolou a kozím sýrem, nebo pošírovaná hruštička se sýry jako předkrm. V úvahu by přicházel i chřest nebo krevety.

Z jednoho talíře by se snoubenci krmili silným hovězím consommé, do něhož by se přidávala kapka sherry. Obstál by i tradiční kuřecí vývar, který má stále své kouzlo. Jen knedlíčky by byly bylinkové a zeleninka nakrájená na tenké nudličky zvané julienne.

A jako hlavní chod? Do módy se dostává zvěřina, ať už je to kančí nebo srnčí maso. Gurmáni ocení také jehněčí. Na talíře novomanželů putuje také steak, vepřová panenka nebo kuřecí plátek (ale ten už pár let není s broskví a plátkem eidamu třicítky). "Přílohy se volí modernější, žádné mastné hranolky nebo připečené krokety. Často se využívají salátové variace, bylinky a hlavně lokální suroviny přizpůsobené konkrétní roční době. V zimě je nelogické servírovat rajčata, v létě zase na talíř patří," uvedla Rendlová.

Večerní pokrmy řeší řada novomanželů rautem. A dělají dobře. Každý si tak vybere, na co má chuť a co jeho už tak dost zatěžkaný žaludek ještě snese. Stále letí mini řízečky a sýrové a šunkové talíře. Boduje i sushi nebo mexické pokrmy.

POLÉVKY moderních snoubenců * Silná smetanová polévka z lesních hub, podávaná s křehkou bramborovou slámkou * Francouzská cibulačka se sýrovými krutony * Jemný lososový krém s bílým vínem * Vývar z hovězí oháňky * Francouzská rybí polévka Bouillabaise

V posledních letech se rozšířená móda grilů přenesla i do svatebního veselí. Večer bývají pochoutky z rozpáleného grilu častým doplňkem, či přímo hlavním chodem. Servírují se lahodné marinády (svěží tomatová s mátou, jogurtová s bazalkou a pažitkou, silná křenová), žádný kečup a hořčice. Maso je jemné, na vegetariány čeká tofu, na milovníky mořských plodů krevety.

A svatební přípitek? Klasický suchý sekt je při přípitku stále nejčastější, na uvítanou se podává cinzano. "Večer často zpestří barman a jeho míchané drinky, může to být i dárek pro novomanžele," uvádí organizátorka svateb.

Hitem poslední doby je čokoládová fontánka. Náš tip: restauratéři často dávají čokofondue jako bonus. Při večerní atmosféře, mezi tancem a zábavou, si hosté rádi smočí čerstvé kousky ovoce do proudící čokolády. Stálici jsou jahody, hosté nepohrdnou ale i banánem, hroznovým vínem nebo ananasem. Fantazii se meze nekladou. Odvážnější zvolí i exotické ovoce, bude určitě zajímavým zpestřením. Překvapivé dobře chutná i česká máslová hruška, obzvlášť na přelomu léta a podzimu.

I ten těžký máslový dort se změnil. Nebo alespoň dostál modernizovanější podobě. "V dnešní době je IN hranatý dort potažený marcipánem, zdobený čerstvými květy. Dostává se k nám také móda cupcakes, mini dortíčků, s nimiž odpadá snoubenců umatlaná starost s krájením obřím nožem. Jsou totiž přesně pro každého, na tácu jsou jen vyskládány do tvaru dortu," svěřila se Rendlová. Výjimkou nejsou ani ovocné dorty nebo odlehčené jogurtové.

Dezerty, které jsou IN * Mražený čokoládový krém s čerstvým lesním ovocem * Limetková Panna Cotta s horkými jahodami a zeleným pepřem * Anglické čokoládové brownies

Přesto se zachovaly i tradiční dorty s marcipánovými holubičkami. Volí je často tradiční nevěsty, které mají svatbu v kostele a neexperimentují ani s kyticí nebo s prstýnky. Dort pak navíc často peče sama maminka nevěsty nebo babička. Kraje zdobí kokosem, na krém spotřebují několik kostek másla a na povrchu z něj vyšlehávají tučné kopečky. Stejně tak se často tradičně vrhají příbuzní do pečení cukroví a výslužek. Koláčky zůstávají malinké, stejně jako za dob našich babiček.

Co se jedlo na svatbách našich babiček? Už tehdy dominovala šunková rolka a polévka s knedlíčky. K obědu se podávalo knedlo, vepřo, zelo, k večeři byl salát a řízky. Pekly se koláče a cukroví, často i 20 druhů. Dort se dělal velký, každý dostával ještě kousek domů.

A naše praprapraprababičky? Na svatebním stole nechyběla pečená husička nebo kachnička, hojně se nalévala kořalka a koláče se pekly velké, přes celý plech.