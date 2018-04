Krkonoše na vašem talíři. Uvařte si kulajdu nebo salát z lesních hub

Sommeliér z hotelu pro vás navíc k menu vybral vína, která jeho chuť skvěle doplní. Pokud se vám nebude chtít vařit, naservírují vám v hotelu menu podle sezony, leden se například nese ve znamení hovězích steaků ze severoamerických masných plemen.

Kulajda se škvarkovou oplatkou

2 lžíce hladké mouky

750 ml vývaru

250 ml mléka

2 lžíce másla

ocet

cukr

kopr

zakysaná smetana

K servírování:

4 křepelčí vejce

50 g sušených hub

máslo na smažení

Na škvarkovou oplatku:

50 g škvarků

120 g vařených brambor

120 g hrubé mouky

1 malé vejce

sádlo na smažení

kopr

1. Na másle orestujeme mouku a zalijeme ji vývarem s mlékem. Necháme povařit a zjemníme zakysanou smetanou. Okyselíme, osladíme, přidáme sůl a čerstvý kopr. Krátce povaříme.

2. Houby namočíme, osušené je orestujeme na másle. Můžete použít také čerstvé houby nebo žampiony, opět je stačí krátce orestovat.

3. Křepelčí vejce krátce povaříme v osolené vodě a oloupeme.

4. Brambory nastrouháme, škvarky nakrájíme na malé kousíčky. Zpracujeme do kompaktního těsta, z něhož vyválíme placku. Z placky vykrájíme kolečka, v každém vyřízneme menší kolečko (bude sloužit jako držák na bylinky). Smažíme na oleji dozlatova.

5. Při servírování nejprve nalijeme do hlubokého talíře polévku. Přidáme houby a rozříznuté křepelčí vejce a škvarkovou placku, kterou prostrčíme svazek čerstvého kopru.

Tip sommeliéra: Muškát Moravský kabinet 2008, Vinohrad (výraznější víno ve vůni s překvapivě lehkou chutí a krásnou minerální dochutí).

Vlažný salát z lesních hub

350 g žampionů (hlíva ústřičná, lišky)

250 g krup

svazek jarní cibulky

půl palice česneku

200 g cherry rajčat

1 balení salátového mixu

2 řepy (nebo osm mini)

máslo

bazalka, majoránka

1. Jednotlivé stroužky česneku oloupeme a nakrájíme na velmi tenké platky. Osmažíme na oleji a necháme na papírové utěrce okapat.

2. Houby nakrájíme na menší kousky a osmažíme na másle. Krupky povaříme a necháme lehce vychladnout. Cibulku nakrájíme, rajčata rozpůlíme. Krupky, houby a cibulku lehce zasmažíme na pánvičce s rozehřátým máslem. Řepu ovaříme a oloupeme.

3. Všechny suroviny promícháme, případně lehce dokořeníme. Podáváme ještě vlahé. Salát dochutíme bylinkami, třeba majoránkou nebo bazalkou.

Tip sommeliéra: Frankovka jakostní 2008, Vinohrad (víno pochází z mikulovské vinařské oblasti - má rubínovou barvu, z aromatických látek dominuje vůně višňové pecky, chuť je plná, výrazná, s příjemnou tříslovinou).

Glazírované jehněčí ramínko

1000 g jehněčího ramínka

4 snítky rozmarýnu

120 ml omáčky demi glace

120 ml červeného vína

2 šalotky

Na špenát:

100 g baby špenátu

50 g másla

Na smaženici:

200 g čerstvých hub

1 jarní cibulka

kmín drcený

30 g másla

houbové koření

2 vejce

Na rolku:

100 gramů polohrubé mouky

1 vejce

150 ml mléka

70 g špenátu

Na konfit z česneku:

česnek

olivový olej

rozmarýn

1. Jehněčí ramínko očistíme a okořeníme rozmarýnem. Na rozpáleném oleji orestujeme šalotky a poté i ramínko. Zalijeme vínem a necháme zredukovat. Poté přidáme demi glace a vaříme doměkka. Vařením se omáčka zahustí.

Jednou za čas omáčkou polijte ramínko, změkne a bude se lesknout.

2. Na másle orestujeme cibulku a osmažíme houby, zasypeme je lžičkou drceného kmínu a houbovým kořením. Nakonec přilijeme rozšlehaná vejce a ještě lehce zasmažíme.

3. Špenát zprudka osmažíme na másle a rozmixujeme. Do mouky zapracujeme vejce a mléko, nakonec přidáme špenát. Vypracujeme těsto a smažíme jej jako palačinky na vymazané pánvi.

4. Česnek rozdělíme na stroužky, neloupeme. Dáme ho do olivového oleje - musí být ponořený. Pomalu vaříme asi hodinu. (Můžeme jej skladovat asi týden v chladničce v uzavřené nádobě).

5. Rolky naplníme smaženicí z hub, na talíři servírujeme vedle ramínka, které lehce zakápneme šťávou. Přidáme konfitovaný česnek.

Tip sommeliéra: Rulandské modré, pozdní sběr 2008, Vinohrad (víno charakteristické, bledě rubínové barvy, dokreslené hnědavými tóny, středně plné víno s vůní třešňového a jahodového kompotu, doplněné jemnými animálními tóny, které jsou právě tou vhodnou kombinací k jehněčímu masu, na patře se projeví především ovocnost peckovin - třešní a švestek, dochuť dokresluje tón vypáleného francouzského dubu).

Marcipánové knedlíčky

Na knedlíčky:

1 jablko

150 marcipánu

200 g filo těsta

100 g másla

50 g cukru

skořice, rum

200 g másla

skořice

100 g cukru

Na žemlovku:

1 menší mazanec

1 vejce

150 ml smetany

250 gramů jablek

skořice, rozinky, rum

Na omáčku sabayon:

100 ml bílého vína

100 gramů cukru

vanilkový lusk

5 žloutků

1. Z oloupaných jablek vykrajovátkem vytvoříme kuličky.

2. Z marcipánu vyválíme plát a vykrájíme kolečka. Jablka zabalíme do koleček. Plát filo těsta potřeme rozpuštěným máslem spolu s cukrem. Přiložíme druhý plát, u kterého postup opakujeme. Z připraveného těsta si vykrájíme čtverce. V těstě obalíme jablka v marcipánu. Dáme péct na pět minut při 180 stupních.

3. Očistíme a nakrájíme jablka. Smícháme společně se skořicí a cukrem. Připravíme si smetanu, rozšleháme v ní rum a vejce. V takto připraveném těstíčku máčíme plátky mazance a společně s jablky vrstvíme do vymazané formy jako žemlovku. Pečeme dozlatova.

4. Svaříme bílé víno spolu s cukrem a se semínky z vanilkového lusku. Přecedíme do misky a necháme vychladit. Nad vodní lázní do misky přidáme žloutky a šleháme do zhoustnutí.

Tip sommeliéra: Tramín červený, pozdní sběr 2010, Skoupil (polosuché víno z Velkopavlovické vinařské podoblasti, dominuje krásným ovocným základem s příjemnou a šťavnatou dochutí).