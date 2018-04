Velikonoční soutěž o kurz vaření: Modernější mazanec

2,10 kg mouky (napůl hladká a hrubá)

1 dkg soli

35 dkg cukru

citronová kůra z jednoho chemicky neošetřeného citronu (limetky)

1,5 pytlíčku vanilkového cukru

muškátový oříšek (trošku, tak 2 - 3 strouhnutí)

7,5 dkg droždí

3/4 l mléka

3 žloutky a celé vejce

35 - 40 dkg tuku (půlka z toho by mělo být sádlo, druhá půlka Hera)

mandle (celé oloupané i plátky na posypání)

lískové oříšky

vlašské oříšky

rozinky a sušené brusinky

1. Nejdřív si připravíme kvásek (droždí, troška cukru a mouky a vlažného mléka) a necháme ho vzejít. Mezitím necháme rozpustit tuky a necháme je vychladnout.

2. Vpracujeme kvásek a část ingrediencí (mléko, cukr, citr. kůra, mušk. oříšek, vajíčka) do mouky a vypracujeme těsto.

3. Do hotového vláčného těsta vpracujeme zbytek ingrediencí (rozinky, brusinky, mandle a oříšky nasekané na větší kousky) a necháme minimálně hodinu kynout.

4. Pak vytvarujeme mazance, potřeme je bílkem a posypeme hojně plátky mandlí. Doprostřed uděláme křížek, aby mazanec nepraskl. Necháme odpočinout a pečeme pomalu do zlatova uprostřed trouby. Zkoušíme špejlí, dokud se lepí těsto na špejli.

TIP: Babička pekla věnce (dokola vánočka) propeče se rychleji, ale mazanec je mazanec. Těsto je také možné připravit v pekárně chleba.