Modely Matthewa Williamsona můžete mít doma i vy

Jeho oblečení nosí třeba Madonna, Helena Christensen, Siena Miller, Keira Knightly, Misha Barton, Gwyneth Paltrow a spousty dalších.

Matthew Williamson v kostce: * Vlivy Indie a exotika -tvoří nedílnou součást jeho tvorby.

* Exploze barev - ještě nepotkal barvu, kterou by neměl rád.

* Květinové vzory - opakují se v každé kolekci.

* Bohaté tvary - vlající látky jsou typické pro M. W.

* Luxusní materiály -nejčastěji hedvábí a kašmír.

* Na kvalitu si potrpí.

Možná jste jeho jméno zaregistrovali z kampaně módního řetězce H&M, s tím Williamson letos spolupracuje a navrhl pro něj letní kolekci. Na lodi, kde se konala newyorská módní přehlídka, se mi podařilo promluvit si se samotným Williamsonem.

"Když jsem se před dvěma lety dozvěděl o této nabídce, rozhodnutí bylo velice jednoduché," říká Matthew Williamson o své spolupráci se značkou H&M, která pravidelně oslovuje světové návrháře.

Barva je esencí tvorby

Jeho oblečení je pozitivní, srší barvami a nápadnými vzory. Vždy dbá na to, aby oblečení bylo nositelné, a díky tomu, že je muž, má nadhled.

"Mám velkou svobodu při navrhování pro ženy, jelikož se nemusím zabývat tím, jak v tom sám budu vypadat. Můžu být kreativnější. Na druhou stranu jsem si teď vyzkoušel, jak je složité navrhnout oblečení pro muže. Jejich šatník se skládá v podstatě jen ze saka nebo vestiček, trička a kalhot. Navrhnout pánskou kolekci pro mě byla velká výzva. Jsem rád, že jsem to zkusil, ale zatím neplánuji svoji vlastní pánskou řadu. Ale nikdy neříkej nikdy," říká Williamson.

Jeho modely jsou převážně inspirované Indií. "Byl jsem tam nespočetněkrát už na škole. Mám tam i svoji malou fabriku, která má zhruba 50 zaměstnanců," vysvětluje Williamson.

První část kolekce byla uvedena na trh 23. dubna a z pultů obchodů zmizela během jediného dne. Byla spíše jarní, vytvořená z dražších materiálů a méně dostupná než druhá část, která se prezentovala před týdnem v New Yorku.

Světovost i dostupnost

Z kolekce vyzařuje pocit štěstí, je elegantní, ale ležérní zároveň, ozvláštněná pro něj typickými etnickými prvky. Také je dostupnější a levnější, takže si ji opravdu může dovolit každý. Od zítřka, 14. 5., je k dostání v Česku v pražském Myslbeku a v Palladiu a v Brně v České ulici a také v dalších šestnácti stech obchodech po celém světě.

"Z této kolekce dýchá prázdninový životní styl. Siluetu změkčují rozevláté dlouhé šaty, nabírané topy i lehoučké topy. Paletu duhových pavích per doplňují ascendenty červené a růžové. Pánská kolekce připomíná zcestovalého Angličana, do kterého jsem zakomponoval svůj osobní styl; doufám, že tím nechám nahlédnout do světa Matthewa Williamsona i ty, kteří si nemohou dovolit u mě nakupovat."

Můžete zde najít hodně plavek, šaty a topy zdobené výšivkou, prostě vše na léto. Každý kousek je tak výrazný, že ostatní oblečení už může být jednoduché. Perfektní nápad, jak oživit svůj šatník - určitě stojí za to přijít se podívat, co znamená móda podle světového tvůrce.

Návrhář Matthew Williamson ve vlastním modelu