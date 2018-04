Naše krásné čtenářky. O účast na módních přehlídkách bojuje 14 krásek

Po dobu sedmi týdnů chodily do redakce přihlášky do soutěže modelek s fotografiemi profesionálními i amatérskými, které jsme ve spolupráci s modelingovou agenturou Czechoslovak Models přebírali a hodnotili. A bylo skutečně co.

"Jsme příjemně překvapeni velkým zájmem o soutěž a tím, že se mezi čtenářkami našlo dost takových, které by svými parametry mohly na přehlídkových molech obstát," hodnotí soutěž našich čtenářek Martin Brát z modelingové agentury Czechoslovak Models.

Postupující krásky Experty přes módu a krásu zaujaly tyto čtenářky, které postupují do finálového castingu: Aneta Christovová

Karina Křížová

Markéta Suchánková

Zuzana Bolechová

Pavla Půčková

Dana Halušková

Aneta Stachová

Eliška Pospíšilová

Andrea Zamečníková

Kamila Kleskeňová

Jana Tůmová

Lucie Nováková

Marie Kraváková

Během dvoutýdenního hlasování jsme dali slovo také vám. Svými hlasy jste rozhodovali o tom, které byste rádi dali šanci zúčastnit se finálového castingu na přehlídky známých českých i zahraničních návrhářů. Tzv. divokou kartu nakonec získává 44letá Iveta Hlávková.

Není jediná, která postupuje před odbornou porotu vybírající ty, jež ve dnech 13. až 16. září na Hradčanském náměstí předvedou modely z nových kolekcích Tatiany Kovaříkové, Jakuba Polanky, Hany Havelkové, Natálie Steklové, Petry Balvínové, Fendi, La Perla, Blažek, s.Oliver a mnohých dalších.

Do velkého castingu bylo pozváno další 13 čtenářek (viz Postupující krásky). A ani tímto výběrem to nekončí. O tom, že čtenářky OnaDnes.cz jsou skutečně ženy k světu, svědčí i fakt, že mnohé další osloví agentura na spolupráci.

"Do soutěže se přihlásilo také hodně těch, které nesplňují přísná pravidla pro předvádění na mole (např. výška), nicméně jsou velmi zajímavé a mohly by mít potenciál uchytit se v reklamě. V nejbližších dnech se jim ozveme a pozveme si je k nám do agentury na osobní schůzku," říká headbooker Martin Brát.

Postupující čtenářky tento týden čeká základní školení modelingu, během kterého se pod dohledem odborníků naučí správně chodit po přehlídkovém mole a základy líčení. Tak budou připravené čelit velké konkurenci modelek.

Která z našich čtenářek obstojí a dostane se na velké přehlídkové molo? To se dozvíte příští týden, kdy přineseme reportáž ze školení a další zajímavosti ze zákulisí chystaného svátku módy v historickém centru hlavního města.