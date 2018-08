Dokonalé modelky jsou minulostí, začíná doba normálních žen

Pětice žen v červených plavkách pózuje v nové kampani americké sportovní značky Chromat. Až na jednu z nich mají všechny ke klasickému ideálu modelky daleko. Široké boky, velká stehna, viditelné dolíčky na kůži, jedna z žen má dokonce protézu. Je to blogerka, která kvůli rakovině přišla o nohu.

Společně s dvěma plus size modelkami a dvěma aktivistkami z LGBT komunity chce ukázat, že je v pořádku, když má žena celulitidu, nějaký viditelný handicap, dredy nebo barevné vlasy či je staršího. Kampaň upozorňuje na fakt, že právě v plavkách se mnohdy ženy cítí nekomfortně, protože je okolí často soudí kvůli jejich zdánlivým nedostatkům. Jenže ty k normálním ženám patří.

Podobný přístup zastává i značka spodního prádla Aerie. Mezi jejími modelkami jsou ženy s faldíky na břiše, cukrovkou nebo vitiligem. Tyto dvě značky však nejsou svým přístupem vůbec výjimečné. Podle odborníků uniformitě v módním průmyslu odzvonilo a nastává čas, kdy mu bude vládnout diverzita. A to nejen vzhledová, ale i názorová. Dění na týdnech módy stále více ovlivňují ženská práva nebo téma migrace.

„Trendspottingová agentura Sparks & Honey každý rok vydává seznam trendů, které budou hýbat následujícím rokem. Pro 2018 je jeden z nejviditelnějších ten o silných ženách, které boří socioekonomické normy. A není to je diskuse o diverzitě na pracovišti, nevyrovnanosti platů, nebo absenci žen v managementu firem. Ale souvisí i mnoha dalšími aspekty,“ říká Pavlína Louženská, úspěšná marketingová manažerka, kterou baví móda a bojuje proti stereotypům.

„Časopis Time každoročně vyhlašuje osobnost roku a minulý rok se na jeho obálce objevilo hned několik žen s podtitulem „Silence Breakers“ (ty, co prolomily ticho). Ženy, které spustily #metoo a další kampaně bojující proti harašení. Ale nejen sexuálnímu, ale i nátlaku, jak má žena vypadat a chovat se,“ doplňuje.

Být jiná je výhra

Proto módním průmysl otvírá dveře plus size, transgender, handicapovaným nebo modelkám v důchodovém věku. Vstřícně se staví i k muslimským modelkám, které se nechtějí odhalovat. Zatímco před pár lety byly tyto ženy v módě něco jako přírodní úkaz, dnes jsou přinejmenším stejně úspěšné a známé jako jejich štíhlejší a zdánlivě bezchybné kolegyně.



„V módě a kosmetice přirozeně přišel trend, který opěvuje individualitu každé krásy. Rihanna dostala ocenění od časopisu Time za nejlepší inovaci za řadu make-upu, který myslí na všechny odstíny pleti. Dolce & Gabanna během Alta Moda přehlídky představili plus size modelku Ashley Graham nebo pětačtyřicetiletou Evu Herzigovou, což by dříve nebylo možné. Fashion week v New Yorku tento rok odchodilo víc „curvy“ modelek než kdy v historii. Blogerky a celebrity se dnes předhánějí v tom, kdo dá častěji selfie bez make-upu s hashtagem sebeláska,“ vypočítává Pavlína Louženská.

Módní i kosmetický průmysl reaguje na poptávku obyčejných žen, které mají průměrné míry a velikosti. Ty jsou často na hony vzdáleny vysokým gazelám z přehlídkových mol. Proto se stále více značek uchyluje ke kampaním, ve kterých reálné zobrazuje ženy v módních kouscích lichotící i kyprým ženským křivkám či asymetrické postavě.

„Díky tomu trendu vyrostly značky jako Dove, Everlane nebo Glossier. Vzkazují Je nám jedno, jaká jste, pro nás jste vždy krásná. U nás se můžete skvěle obléct, i když nemáte velikost 34. Jsme tady, abychom vás podpořily a ne zastínily,“ upozorňuje Pavlína Louženská.



Trend sebelásky

Proměna módního průmyslu a změna chování značek odráží i celosvětové lifestylové trendy. Tím nejviditelnějším je vedle zdravého životního stylu a udržitelnosti bezesporu i tzv. body positivity. Tedy trend přijetí vlastního těla.



„Magazíny a sociální sítě sledují reální lidé, kteří jsou přesyceni vyumělkovanou a vyphotoshopovanou dokonalostí. Věřím, že 99 procent lidí se s postavami na internetu nemůže v žádném případě srovnávat. Proto oceňují upřímnost a přiznání, že nikdo není bez chyby. Ve chvíli, kdy dané médium propaguje reálnou ženu s reálným tělem, dostává se k lidem blíž,“ myslí si Kristýna Dolejšová, autorka úspěšného projektu Za normální holky, který se snaží ženy motivovat, aby se nebály být sami sebou a být spokojené se svým tělem.

Nelze si podle ní myslet, že štíhlé ženy automaticky nemají celulitidu nebo strie či jsou všechny maminky tři týdny po porodu fit a mají břišní svaly. Také ženy s kožním onemocněním nebo tělesným postižením mají stejnou touhu se hezky upravit a užívat si života jako ženy zdravé.

„Zajímalo by mě, jak je definována dokonalost, protože ta neexistuje. Respektive buď jsme dokonalí všichni nebo nikdo. Je to velmi subjektivní. každý toto slovo vnímá jinak a označit jednu ženu jako dokonalou, protože nemá celulitidu a jinou za nedokonalou, protože ji má, považuji minimálně za povrchní,“ říká Kristýna Dolejšová.

Klamavé sociální sítě

Posun vidí především v tom, že si i módní průmysl začíná uvědomovat, jak se naše životy nedají porovnávat s těmi, které vedou například modelky značky Victoria’s Secret. I když jsou dané modelky krásné, nevidí důvod, proč by se méně krásně měla cítit máma od dětí, nebo žena po operaci prsu. Trend diversity vnímá spíše jako propagaci tolerance vůči všem lidem s různými postavami, a to bez výjimky.



Kristýna i Pavlína se shodují, že velkou roli v této proměněně hrají i sociální sítě. Často fungují jako měřítko, co je ideální a co ne. Přestože jde ve většině případů o stylizované příspěvky a fotky upravované filtry nebo photoshopem, které výrazně zkreslují realitu. Na druhé straně mohou pomoci propojit podobně naladěné ženy a posílit tím ženskou komunitu.

„Diverzita a inkluze se staly trendem, který vyrostl na reálných základech. A nejsou to jen ženy, koho se to týká. Lidé s postižením hledají značky, které jim vyjdou vstříc, stejně jako lidé různého věku, rasy a vyznání. A byla by škoda, kdyby na to značky neslyšely,“ uzavírá Pavlína Louženská.