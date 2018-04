Nahota, bizarní masky a pády modelek. Úlety z týdne módy

Na přehlídce kolekce jaro/léto 2016 od Givenchy modelky zradily dlouhé šňůrky na botách na vysokém podpatku. Andílek Victoria’s Secret Candice Swanepoelová si je přišlápla a upadla na molu. Na nohy jí pomáhali diváci z první řady. Jihoafrická kráska později na sociálních sítích fanoušky ujišťovala, že je v pořádku a má jen odřená kolena.

Problémy s chůzí měla i její kolegyně, která navíc nezvládla na molu schůdky z dřevěných palet a také ji museli podepírat a zachraňovat diváci.

Tato přehlídka kromě krásných modelů předvedla i trochu bizarní masky na obličej. Modelky se ozdobily krajkou, perličkami nebo bižuterií, která rozhodně není na denní nošení.

Svoji bláznivou kolekci ukázala také Betsey Johnsonová a na konec přehlídky 73letá návrhářka předvedla provaz.

Na přehlídkách nechyběly ani modely, které více odhalovaly než zahalovaly. Přestože by se mohlo zdát, že to v prudérní Americe vyvolá poprask, nic takového se nestalo. Už na týdnu módy, který proběhl v New Yorku v únoru, se například na přehlídce MT Costello objevil nahý model. Původně měl „oblečený“ trochu nepraktický sametový plášť, který mu během show sklouzl.