Modelky byly vždy hubené, říká legendární modelka Twiggy

Při té příležitosti vyšla knižně sbírka jejích nejslavnějších fotografií, a navštívíte-li slavnou londýnskou National Portrait Gallery, máte tam ještě do března šanci zhlédnout jedinečnou výstavu věnovanou právě jí.

Jak dnes vzpomínáte na šedesátá léta?

Víte, když něco zrovna prožíváte, nezastavíte se a nepomyslíte si: Wow, teď se děje něco neskutečného. Byly to neskutečné a úžasné časy, ale skutečně mi to došlo až při pohledu zpět. Těžko si kdokoliv z nás tehdy mohl uvědomit, jak zásadní časy prožíváme. Přitom šedesátá léta úplně změnila svět, vždyť to bylo poprvé, kdy lidé z dělnických vrstev dostali šanci se prosadit. Já sama jsem byla první modelka z dělnické třídy.

V šedesátých letech jste byla obklopena tehdejší smetánkou. Znala jste se třeba velmi dobře s Paulem McCartneym...

Ano, byli jsme si velmi blízcí, vlastně pořád jsme. Linda (žena Paula - pozn. red.) mi byla neuvěřitelně blízká, znala jsem ji od svých sedmnácti, byla jsem u toho, když se jim narodily děti. A aby toho nebylo málo, má dcera Carly pracuje jako návrhářka pro Paulovu dceru Stellu. Vlastně jsme taková jedna velká rodina.

Jací současní návrháři se vám líbí?

Především Britové, nevím proč, ale Británie má obrovský dar vysílat do světa ty nejlepší: Matthew Williamson je skvělý. Stellu McCartneyovou také považuji za úžasnou, už jen pro to, jak vlétla do první ligy. Christopher Kane, John Galliano... je jich tolik!

Souhlasíte s názorem, že jsou dnešní modelky až příliš hubené?

Pokud jsou štíhlé od přírody, nevadí to. Nebezpečné je, snaží-li se o štíhlou linii všemožnými drastickými dietami. Velkou zodpovědnost na vytváření takovýchto nezdravých tlaků mají šéfredaktoři módních magazínů a módní návrháři. Měli by být rozumnější.

Říká se, že jste to byla právě vy, kdo odstartoval tuhle mánii ohledně ultraštíhlé linie...

Když se podíváte do historie módy, modelky musely být štíhlé vždy, protože každý návrhář raději navrhuje pro štíhlou postavu. A nikdy to nebude jinak.

Kdo je podle vás dnes ta "nová" Twiggy?

Určitě Kate Mossová. Je to neuvěřitelný fenomén, podle mě je jednou z nejlepších modelek všech dob. Jen si prohlédněte její fotky, ona je stále lepší a lepší. Známe se osobně, je to nádherná a přirozená žena. Krom toho, že je neskutečně dobrou modelkou, mám z ní i pocit, že se z ní stává stále obratnější obchodnice.