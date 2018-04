Modelka, která trpěla anorexií: Agenti nutí dívky drasticky hubnout

Zuzanna pracovala pro ty nejznámější světové značky jako Gucci, Prada či Versace. I přesto jí její modelingová agentura sdělila, že musí zhubnout a zredukovat svaly, pokud chce být jako modelka nadále úspěšná.



„Teď už vím, že nejsem žádné ramínko na šaty,“ říká modelka, která v současné době žije v New Yorku. Poté, co jí její agent před lety řekl, že musí zhubnout, opřela se do diety natolik, že posléze propadla anorexii a bulimii. A to jen proto, aby se lidem z agentury zalíbila a nepřišla o práci.



„Vždycky jsem měla atletickou postavu a sportovala jsem. Najednou po mně ale chtěli, abych přestala cvičit a přestala jíst,“ pokračovala modelka ve své zpovědi pro britský server Daily Mail. Rady agenta bezmyšlenkovitě přijala a průšvih byl na světě. Pak se samozřejmě přidaly i psychické problémy.



„Byla jsem také velmi slabá, vůbec jsem neměla menstruaci, měla jsem problémy se zuby, moje pleť byla zašedlá, pleť suchá, vypadávaly mi vlasy. Bylo to strašné období mého života,“ svěřila se Zuzanna.



Zuzanna Buchwaldová hodně zhubla a přivodila si tím spoustu zdravotních problémů.

O svých problémem dlouho nemluvila, protože se za ně styděla, dnes ale konečně našla odvahu světu říct, že prostředí modelingu ničí dívkám zdraví. „Už nemohu dál mlčet. Už nemám strach. Módní průmysl se k modelkám chová velmi nevhodně. Dívky lidem z této branže věří. Toto prostředí je kruté a nemilosrdné,“ sdělila.

„Jestli máme trochu větší boky nebo silnější ruce, není to nic, za co bychom se měly stydět. Není to žádný problém. Chtěla bych vyzvat svět módy a média, aby konečně přestaly podporovat nezdravě hubené dívky a zaměřily se na dívky, které jsou zdravé, cvičí a mají normální postavu,“ dodala.

