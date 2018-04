Modelka propadla plastickým operacím, chce se podobat idolu z televize

Málokterá žena má za celý svůj život tolik plastických operací jako Karys Goodwinová z anglického Bristolu. Modelku okouzlil vzhled televizní hvězdičky Chloe Khanové natolik, že si opakovaně nechala vyplnit rty, podstoupila zvětšení prsou, prodloužení vlasů a obarvila si řasy. Za plastické operace dala už 10 tisíc liber, což je zhruba 315 tisíc korun.

To modelce, která si říká Bunny McKenzie, stále nestačí. Plánuje další zvětšování prsou i rtů, úpravu nosu, výplň tváří i injekce botoxu. Touží se úplně proměnit. „Miluji vzhled Barbie a líbí se mi, jak se moje vizáž mění před očima,“ libuje si Goodwinová.

„Vzpomínám si, jak jsem měla po první operaci rty nateklé a velké. Byla jsem z toho nadšená, protože vypadaly přesně jako ústa Chloe Khanové. Krásně a našpuleně. Jakmile otok splasknul, už to nebylo ono,“ říká modelka a přiznává, že se na plastických operacích stala závislou. Rty si nechává upravovat každé tři měsíce a pokaždé za to zaplatí 300 liber, tedy okolo 9 450 korun. Dalších 150 liber, tedy cca 4 725 korun, utratí za prodlužování vlasů a manikúru. A další peníze padnou na barvení řas a depilaci.

Karys Goodwinová nebyla od dětství se svým vzhledem spokojená, protože prý měla velmi úzké rty. Připadala si nevýrazná a neatraktivní. „Když jsem byla malá, byla jsem velmi zakřiknutá. Zlepšilo se to, když jsem byla v pubertě. Začalo mě bavit líčení, protože jsem díky němu byla schopná změnit svůj vzhled,“ vzpomíná modelka.

Na nedostatek pozornosti si nyní rozhodně stěžovat nemůže. Lidé si její výrazné vizáže všímají a ptají se, jestli za ní stojí chirurgické zákroky. „Mám radost, že je to poznat. Nejsem fanoušek přírodního vzhledu,“ říká a dodává, že na ni na ulici také hvízdají a pokřikují, že je sexy. „Momentálně jsem singl, ale kdybych někoho potkala, musel by být stejný blázen do plastik jako já,“ říká mladá Britka.

Modelčiným snem je stát se jednoho dne hvězdou televizní show stejně jako její idol Chloe Khanová. „Někteří říkají, že vypadám jako klaun. Ale to je jejich problém. Já tak chci vypadat a chci se jednoho dne dostat do televize,“ stojí si za svým Goodwinová.