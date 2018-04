Holčička s Downovým syndromem je modelkou díky úsměvu a své matce

Connie-Rose Seabourneová se narodila o dva měsíce dříve a Downův syndrom jí diagnostikovali, až když měla dva týdny.

„Když jsem byla těhotná, bylo vyšší riziko, že budu mít dítě s Downovým syndromem. Mohly mi to potvrdit diagnostické testy, ale nechtěla jsem je, protože to prostě nebyl problém,“ cituje list Daily Mail Julii Brittonovu, která má i s partnerem hodně známých s dětmi s tímto postižením a nesetkali se s negativními reakcemi okolí.

Od přátel často slyšela, že její holčička má okouzlující, tak trochu drzý a sebevědomý úsměv a že by se mohla stát modelkou. Julie se proto rozhodla poslat e-mail s její fotkou do agentur, aby jí řekli svůj názor. Agenti se jim hned ozvali a pozvali je na zkoušky.

„Když jsem říkala v agentuře o její diagnóze, že má Downův syndrom, nikdo ani nehnul brvou. Myslím, že jsem měla větší obavy než oni všichni, a pak mi to už nevadilo,“ prohlásila.

Holčička má podepsané smlouvy na dvě kampaně. Její maminka je hrdá na to, že postižení holčičku neomezuje. Connie-Rose si focení a pózování užívá. Ale když by ji to přestalo bavit, matka je rozhodnutá její modelingovou kariéru ukončit.

„Jakmile by toho na ni bylo příliš mnoho, nebo se jí to nelíbilo, skončíme. Při prvním náznaku, že ji to nebaví, přestaneme. Co chce dělat ona, je v tom všem nejdůležitější,“ dodala Julie Brittonová.