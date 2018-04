Každá modelka je i herečka, říká dívka z Jihlavy, žijící v Los Angeles

Být krásná a úspěšná a pracovat jako modelka, to si přeje téměř každá mladá dívka. Tento velký sen se vyplnil Markétě Kazdové z Jihlavy, která se k modelingu dostala náhodou: ve svých čtrnácti letech na rodinné dovolené.

Nyní Kazdová žije ve Spojených státech a stala se tváří několika známých návrhářů. Jejím mottem je: "Tvrdě pracuj, překonej svoje obavy, je to dosažitelné!"

Markéta Kazdová Narodila se 1. 12. 1990 v Jihlavě. Vystudovala obchodní akademii a mezi její koníčky patří aerobik. Od 15 let se věnuje modelingu.

Pracovala v Hongkongu, Tokiu, Lisabonu, Pekingu, Aténách, Londýně, Miláně či Německu. Objevila se v české a lisabonské Elle, Yellow, Dolce Vita, Cosmo Girl.

Zdobila obálku portugalského Mágnetic magazine a nafotila beauty story pro pekingský Harper’s Bazaar.

V kolika letech jste s modelingem začala? Kdo vás k němu přivedl?

Vše začalo na rodinné dovolené v Tunisu, kde mě oslovil český fotograf. Bylo mi 14 let, nafotili jsme pár snímků na pláži, bez make-upu, vlasy urousané z moře. Fotky jsem pak poslala do modelingové agentury Company Models a ti mi obratem nabídli smlouvu.

Jak vzpomínáte na své začátky, byly těžké?

Začátky jsou vždycky těžké, i když mě je modeling velice přirozený, od začátku jsem neměla problém být sama sebou před objektivem, poznávat nové klienty, cestovat, zdokonalovat se v angličtině, baví mě to. Člověk to musí mít v sobě, modeling se naučit nedá. Je to souhra charakteru, schopností, zdravého sebevědomí, úsilí a vytrvalosti.

Je složité v modelingu prorazit?

Ano, je těžké prorazit. Ve 21. století se téměř každá mladá slečna chce živit jako modelka nebo herečka, je to velice populární a mediálně sledované povolání a nových tváří v modelingových agenturách je víc a víc. Modelka rozhodně musí být vytrvalá a nevzdávat celou kariéru kvůli jednomu odmítnutí nebo zrušené práci. Tak to chodí, my se setkáváme s obdivem, komplimenty, ale také s odmítnutím dnes a denně. Samozřejmě náš trh v Česku je opravdu malý rybníček, nesrovnatelný s poptávkou a konkurencí v zahraničí a hlavně v USA.

Jak má dnešní modelka vypadat? Někteří lidé jsou toho názoru, že jste pouze ramínka na šaty, jak je to ve skutečnosti?

Doba, kdy být vysoká a krásná stačilo, je pryč. Modelka musí být osobnost se skvělými komunikačními schopnostmi. Musí být zdravě sebevědomá, optimistická, plynule mluvit anglicky, musí umět komunikovat s médii, na castingu musí dokázat klienta zaujmout během pár minut, skloubit nabitý pracovní program se cvičením a hlídat si stravu, být soběstačná, nezávislá, rychle se adaptovat v novém prostředí s neznámými lidmi, a to zejména při cestování do zahraničí. Být přirozená před objektivem, bez studu, uvolněně pózovat, měnit výrazy obličeje, těla a nálady na počkání. Každá zkušená modelka má v sobě kus herečky.

Co všechno musíte umět, abyste prorazila a měla úspěch?

Mít v modelingu úspěch určitě vyžaduje zvládnutí všech těchto aspektů na jedničku a k tomu krásný úsměv, vyrýsovanou štíhlou postavu a určitě mít hodně štěstí a být ve správnou chvíli na správném místě. (úsměv)

Jak se udržujete v kondici? Co jíte, cvičíte?

V kondici se udržuji zejména turistikou, během a jógou. V LA je nesmírně mnoho turistických tratí v hollywoodských kopcích a v nedalekém Malibu, na túru vyrážím třikrát týdně. Je to skvělé kardio. A nedávno jsem propadla Bikram józe. Miluji ovoce, zeleninu, ovesné vločky, řecký jogurt, luštěniny, mořské plody a sushi, baví mě jíst zdravě. Neodpustím si kávu a zmrzlý jogurt a čas od času s přáteli zajdeme na velkou večeři a to se pak kalorie nepočítají. (úsměv)

Co považujete za svůj největší úspěch v modelingové kariéře?

To, že jsem se dostala do USA. Bylo to na jaře 2011, zrovna jsem se vrátila z Pekingu, když mi zavolala moje bookerka s nabídkou do Los Angeles. Byla jsem štěstím bez sebe a hned jsem na nabídku kývla. Město andělů jsem si zamilovala a sympatie jsou vzájemné, jak se zdá. Mám to štěstí, že jsem si zde již vybudovala stálé pracovní zázemí, klienti jsou se mnou spokojeni a bookují mě znova a znova.

Pro jaké značky fotíte či předvádíte?

Jedním z mých stálých klientů je americký gigant Nordstrom, dále pak internetový obchod Farfetch, spodní prádlo Leg Avenue. Nyní jsem také tváří návrhářky Alicie Estrady a Grega La Voie. Nafotila jsem editorial pro Prestige Magazine a Nylon, billboard pro limonádu Yello Mello a jedna z mých nejoblíbenějších prací loňského roku byla spolupráce s Macy’s, kdy jsem spolu s dalšími modelkami z LA a NY předváděla po několika velkoměstech a přehlídkách Oscara de la Rentu. Všechny tyto práce považuji za svůj velký úspěch.

Plníte si svůj sen?

Jsem vděčná za každé slunné ráno, za tu šanci plnit si svůj sen právě v Los Angeles, za nezávislost, kterou mi moje profese přináší. Takže ano, plním. (úsměv)

Co vám modeling dal a co vám naopak vzal?

Modeling mi pomohl rychle dospět, naučil mě být zodpovědnou, soběstačnou, hospodařit s penězi, umožnil mi procestovat svět. Díky němu jsem poznala vzdálené země, kultury a zvyky, ochutnala rozličné speciality. Modeling je hodně časově náročný, a protože neustále cestuji, nestrávím moc času s rodinou, a to mě moc mrzí. Ráda bych byla nablízku hlavně své mladší sestře Žanetce.

Chcete se vrátit do České republiky, nebo už v USA zůstanete?

I když Českou republiku miluji a budu se vždy vracet domů do Jihlavy, nedovedu si představit vrátit se natrvalo. V Americe mám mnohem víc příležitostí na lepší život. Moje mamka už mě přiletěla navštívit loni, letos se mi snad podaří procestovat Kalifornii i s mamkou, taťkou a sestrou.