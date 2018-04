Modelka Karolína Bosáková: S mírami 110-110-110 jsem byla šťastná

Měla jste strach, že už ta nabraná kila neshodíte?

Ne, vůbec. Těhotenství jsem si užívala. Ranní nevolnosti ze začátku byly, ale celou dobu jsem byla hodně aktivní, v ničem mě to neomezovalo. Když otěhotníte, hodí vás to někam úplně jinam. Na konci jsem se schválně přeměřila a měla jsem nádherných 110-110-110.

V šestadvaceti jste se rozhodla skončit s modelingem. Proč tak brzy?

Měla jsem jiné ambice než poslouchat to, že vám nonstop někdo říká, jak máte vypadat a co máte dělat. Začala jsem mít nutkání začít dělat něco, v čem bych se víc seberealizovala. Další důležitý faktor je, že modeling je neuvěřitelně nemilosrdný. Když pracujete jako modelka, jste v jednadvaceti stará, což je v normálním životě úplně zcestné. Já kolem sebe viděla spoustu dívek, které nenašly odvahu, aby skončily včas a našly si realizaci v něčem jiném.

Karolína Bosáková (32) * Vystudovala střední dopravní školu, ale oboru se nikdy nevěnovala. V 17 letech ji objevil majitel modelingové agentury.

* Jako modelka cestovala po celém světě a spolupracovala se světoznámými značkami, jako například Chanel, Yves Saint Laurent, Kenzo, Christian Dior, Giorgio Armani

* S Romanem Hajabáčem založila v roce 1998 modelingovou agenturu Unique One.

* Letos vydala knihu Modeling, která má pomoci budoucím modelkám a modelům správně začít.

* Žije s moderátorem Tomášem Fílou, se kterým má rok a půl starou dceru Evelin.

* Měří 178 cm, její partner je menší, ale výšku ani jeden z nich neřeší.

Takže za tím nestál třeba nedostatek zakázek?

Ne. Ke konci modelingové kariéry jsem už vedla svou agenturu a viděla jsem reakce ostatních agentů na modelky, které to dělají dlouho. Ti agenti to komentovali například slovy: "Ona bývala výborná, ale teď už není dost čerstvá". Nechtěla jsem, aby tohle říkal někdo o mně. Přestože jsem měla relativně dost nabídek v zahraničí, skončila jsem. Naplno jsem se pustila do práce v agentuře a myslím, že jsem se rozhodla v pravý čas.

Nechybí vám to?

Přestože je člověk nohama na zemi a uvědomuje si, že modeling je showbyznys a stojí na vytváření iluzí, je to přeci jen velmi návykové. Prožíváte s designéry a realizačními týmy určitou euforii a máte pocit, že jste součástí toho, co oni vytvářejí. Dává vám to jistý pocit jedinečnosti. O to přijdete. Převážil ale fakt, že mi chybělo něco, do čeho bych dala sama sebe a kdy by to nebylo jen o fyzičnu. I teď občas fotím, ale spíš kvůli prezentaci agentury. Je to zábava sem tam se k tomu vrátit, ale vracet se do toho starého života nechci.

Máte mezi modelkami hodně přátel?

Mám pár velmi dobrých kamarádek z modelingu, mezi ně patří Petra Němcová. Je to nejsilnější přátelství, které z modelingu mám, ale všeobecně to je velmi vzácný případ. Známe se už třináct let. Poprvé jsme se setkaly v Miláně na společných castinzích a padly si do oka. Pak jsme obě jely do Paříže a do New Yorku, kde jsme si vzaly společný podnájem. I když jsem se pak vrátila do Evropy, zatímco ona zůstala a třeba jsme se rok neviděly, při dalším setkání to bylo, jako bychom se vídaly každý den. Přátelství zůstalo a je pořád velmi silné.





Jak se teď Petra má? Není o ní moc slyšet.

Má se výborně. To, že o ní není moc slyšet, pramení z toho, že těsně po tsunami se začala věnovat charitě, byla pracovně ohromně vytížená a neměla pro sebe minutu času. Bylo to už neúnosné, takže se trochu stáhla z veřejného působení. Teď se venku zase trochu objevuje, připravuje velkou charitativní večeři v New Yorku, ale tady se o tom moc neví.

Setkala jste se s ní po tsunami?

Shodou okolností jsem byla s tehdejším přítelem Romanem Hajabáčem mezi prvními, které Petra bezprostředně po katastrofě viděla. Měli jsme za ní a za jejím přítelem Simonem přijet, jenže den před plánovaným setkáním přišlo tsunami. Prožívala jsem to intenzivně, nejen kvůli tomu, že se něco stalo mé kamarádce, ale celkově. Když člověk v reálu vidí to neštěstí, to obrovské utrpení, je to strašný pocit. Osud do Petřina života zasáhl nečekaně a silně. To se může stát každému. Proto je třeba si uvědomit, jaký žijeme život, jaký je to dar a vážit si každého dne, kdy máme šanci být šťastní.

Věnujete se stejně jako Petra charitě?

Velmi mě to láká. Kdybych mohla, věnuju se pouze charitě. Bohužel tady v Čechách se nám ještě nepodařilo rozjet nějaký projekt, který by pomáhal i nadaci uživil. S nadací Petry Němcové alespoň spolupracujeme a staráme se o dílčí sbírky.

Říká se, že modelky se navzájem většinou nenávidí...

V zahraničí zášť mezi modelkami rozhodně nepanuje. To je jakýsi nesmyslný fenomén českého modelingu, který je celý takový zvláštní. Když si představíte, že do Milána v hlavní sezonu přehlídek přijedou čtyři tisíce holek, to bych musela strčit neskutečně mnoho napínáčků do lodiček a napilovat spousty podpatků, abych vyhrála casting.

Co vás nyní živí?

Kromě vedení agentury, což obnáší spoustu dílčích povinností, jsem se poslední rok věnovala psaní knížky o modelingu. To mi zabralo hodně času.

Jak dlouho vám psaní trvalo?

Samotné psaní mi zabralo necelý půlrok. V té době byla Evelin hodně malinká, takže to bylo náročnější. Každou volnou chvilku jsem se pak vrhala ke knížce. Velmi zdlouhavý byl proces těsně předtím, než šla kniha do tisku.





Mám ráda vtipnou módu

Jakého návrháře máte nejradši?

To je těžká otázka. Módu beru jako inspiraci, takže když se mě lidé ptají, jakého návrháře nejradši nosím, odpovídám, že nenosím návrháře. Ale pokud bych měla jmenovat někoho, od koho čerpám inspiraci, pak je to Alexander McQueen.

Dobře, tak jaký styl oblečení ráda nosíte?

Mám ráda originální styl. Každý, kdo má fantazii, se může výborně obléknout a nemusí ho to stát desetitisíce korun. Mám ráda osobitost. Když mám náladu jít úplně jednoduše oblečená, tak jdu, ale pak mě také baví hodně kombinovat a chci, aby to mělo šmrnc.

Jste jako spousta dalších žen zatížená na boty a kabelky?

Ano, na boty speciálně.

Kolik jich máte?

Z legrace jsem je před dvěma lety počítala. Zjistila jsem, že mám asi šedesát párů bot. Teď už neulítávám na těch extravagantních, které v botníku jen stojí a člověk si je vezme jednou za tři roky. Sázím na klasiku, na boty, o kterých vím, že je za sezonu unosím a jsou pohodlné, kvalitní a vypadají dobře.

Jaký je váš nejoblíbenější kus oblečení?

Obecně mám ráda čepice a klobouky, mohou dodat oblečení vtip. K dalším nejoblíbenějším věcem patří kabelka. Na jednu sezonu mám vždy jednu "nej", kterou pak nosím nonstop.

Nosíte podpatky?

Strašně málo. Kromě dcery mám ještě i psa a zjistila jsem, že v praktickém životě to s podpatky nedám. Když si vyjdu v podpatcích, mám někde v kabelce záložní boty bez podpatků, protože po dvou hodinách trpím a lituju toho, že jsem si vzala vysoké boty.

Váš partner je menší než vy. Řešili jste to spolu někdy?

Ano, na začátku, ale spíš ve vtipu. Mně je to jedno, ale ptala jsem se ho, zda mu to nevadí. On však tvrdí, že mrňavého chlapa si ve společnosti málokdo všimne, ale když má vedle sebe vysokou ženu, spoustu lidí zajímá, s kým ta vysoká žena přišla, takže vlastně získává víc pozornosti.

Přemýšleli jste už o svatbě?

Nikdy jsem netoužila po svatbě. Nesnila jsem o tom, že ze mě bude pohádková nevěsta. Taková představa mě stresuje. Od té doby, co spolu máme Evelinku, jsem to ale trošku přehodnotila. Oni dva mají stejné příjmení a já mám jiné, takže mám pak trochu pocit, že do té rodiny úplně nepatřím. To je jediný důvod. Ucelí to rodinu, ale zatím nic neplánujeme.

Co těhotenství, to jste plánovali?

Ano. Dítě jsem velmi chtěla. A s partnerem jsme byli překvapeni, jak rychle se to podařilo.

Věděla jste, že se narodí dcera?

Ano, ale nemohli jsme dlouho vybrat jméno. Rodinu jsem pak vyděsila, když jsem přišla s tím, že se holčička bude jmenovat Abigail. Maminka prohlásila, že to jí nemohu udělat. Pak navrhla Evelínu. To se mi líbilo a jde z toho udělat i mezinárodní verze Evelin.

Proč jste chtěli mezinárodně znějící jméno? Plánujete žít v cizině?

To ne, ale chtěli jsme jméno, které je dobře vyslovitelné kdekoli na světě. Nikdy nevíte, jestli bude v budoucnu cestovat. Chtěli jsme univerzální jméno.