Modelka Irina Šaiková o hubnutí: Nechápu, že lidé nejedí

„Jsem modelka, ale miluji jídlo. Někdy na place jím a lidé se ptají: Tohle opravdu sníte? Já jim na to říkám, že ano. Opravdu, opravdu mám ráda jídlo. Jím všechno,“ řekla Šaiková magazínu People s tím, že nechápe lidi, kteří si kvůli hubnutí jídlo odpírají.

Ruská kráska sice diety nedrží a za skvělou postavu vděčí genům, ale nemá ji úplně zadarmo.

„Hodně cvičím. Boxuji, trochu dělám jiu jitsu, kterým jsem posedlá. Je to velká zábava a mám nejlepšího trenéra. Musíte najít nejlepší cviční pro své tělo a rovnováhu mezi jídlem a cvičením,“ míní modelka, která chodí s hercem Bradleym Cooperem.

Šaiková nedávno přiznala, že si často připadala ošklivá a nejistá. Mohl za to hlavně její předchozí vztah s fotbalistou Cristianem Ronaldem, s nímž se v lednu rozešla.

„Myslela jsem si, že jsem konečně potkala ideálního muže, ale zjistila jsem, že to tak není. Myslím, že se žena pak cítí ošklivá, když je s nesprávným mužem po svém boku. Já se cítila ošklivá a nejistá. Můj ideální muž je věrný, upřímný a gentleman, který ví, jak se ženou zacházet. Nevěřím mužům, kteří nás činí nešťastnými, protože to jsou kluci, to nejsou skuteční muži,“ řekla magazínu Hola! modelka po rozchodu.