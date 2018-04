Modeling je nejlepší brigáda, dceři bych ho dovolila, říká Iveta Vítová

Anetě jsou teprve dva roky a pár měsíců, ale její maminka už myslí na její budoucnost. „Kdyby se dcera rozhodla pro modeling, tak bych jí v tom nebránila. Já ani nemám důvod. Moje zkušenosti s ním jsou jen dobré,“ otevřeně prozradila Vítová.

„Mé kamarádky modelky většinou říkají, že by dcerám modeling nedovolily. Já si ale myslím, že když to má holka srovnané v hlavě a ví, co chce, není důvod jí to zakazovat. Modeling je nejlepší brigáda. Pořád je lepší tohle, než přerovnávání zboží v regálech nebo sběr borůvek,“ sdělila.

„Někdo se mě kdysi ptal, jestli mám se soutěží krásy nějakou špatnou zkušenost, a já musím říct, že nemám. Není nic, co bych chtěla zapomenout. Samozřejmě je to někdy dřina. Ale na druhou stranu mi to dalo strašně moc,“ sdělila Vítová, která je v současnosti na mateřské dovolené, ale přesto využívá služby školky.

„Dceři jsou dva roky a už chodí na dopoledne do školičky. Prvních pět dnů to bylo krušné. Plakala nejen dcera, ale i já. Teď je to ve fázi, že se na školku těší a je tam spokojená,“ doplnila Vítová. Dalšího potomka s manželem zatím neplánují a plně si užívají prvorozené dcery.

„Druhé dítě budeme mít později. Anetka je maličká a chceme si plně užít právě ji. Všechno je zatím čerstvé. Těhotenství bylo dlouhé a ještě mám v živé paměti porod. A navíc i bezesné noci mám stále v paměti. Teď se potřebuji pořádně vyspat,“ smála se bývalá moderátorka. Po narození dcery Anety zmizela z televizních obrazovek a zatím se jí po práci nestýská.

Iveta Vítová s dcerou Anetou.

„Do práce na plný úvazek ještě nechci. Mateřskou jsem si ze dvou let prodloužila na tři roky a budu si plně užívat malou a chodit si maximálně nějaké svoje přehlídky. Teď si s dcerou užijeme pořádně i hory,“ těší se Iveta. Trochu se ale bojí velkých plánů, které má manžel.

„Říkal mi, že děti jezdí na lyžích už od dvou let. Takže by i naše Anetka jezdit měla. Rázně jsem to ale zamítla. Na hory pojedeme určitě, ale já a dcera se svezeme na sáňkách. Na lyže u Anetky snad zatím ještě letos nedojde,“ doplnila strachující se maminka.

Jednou z modelek na přehlídce spodního prádla Konarovské byla i Vítová: