Bála jsem se pít i vodu, abych nepřibrala, říká bývalá anorektička

Dostat se do agentury, kde byla třeba světoznámá topmodelka Naomi Campbellová, byl velký úspěch. A toho si Kayley byla vědoma. Proto se rozhodla, že pro svou kariéru udělá všechno, co po ní budou požadovat.

Ovšem jakmile přiletěla, zjistila, že nároky jsou ještě větší, než předpokládala. Chtěli po ní totiž, aby během týdne měla obvod boků 85 centimetrů, místo tehdejších 87.

Už tehdy jí začalo docházet, že svět modelingu nebude procházka růžovou zahradou. „V agentuře byli naprosto v šoku z toho, jak široké mám boky. Podle nich to bylo nepřípustné,“ sdělila modelka, které se jejich poznámky velmi dotkly.

V té době jí bylo pouhých patnáct let, a protože šla slepě za svým cílem, přestala ze dne na den jíst. „Několik hodin denně jsem fotila a běhala po městě a nejedla jsem. Začaly mi strašně padat vlasy a cítila jsem se strašně unavená,“ pokračovala.

Záběry Kayley z dob, kdy kvůli kariéře modelky riskovala zdraví:

VIDEO: Záběry Kayley z doby její modelingové kariéry Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Byla prý tak slabá, že nebyla později téměř schopná stát sama na nohou. „Měla jsem dokonce panickou hrůzu z toho, že bych se měla napít obyčejné vody. Tolik jsem se bála, abych náhodou nepřibrala,“ sdělila s tím, že jí tehdy nikdo neřekl, aby s tím přestala.

Všichni si prý mysleli, že pouze tvrdě cvičí a jí zdravě, aby dosáhla vysněného cíle. Zpočátku na ni byli dokonce pyšní i vlastní rodiče. „Když jsem vypadala jako kostra, pořád jsem si myslela, že jsem tlustá. A to už moje BMI přitom bylo pouze 15,2. O šest měsíců později už jsem neměla sílu žít a řekla jsem to své matce,“ svěřila se.

Ta ji vzala do nemocnice, kde jí doktoři sdělili, že to s ní vypadá špatně a měla by začít jíst. Dokonce jí doporučili, aby se vykašlala na dráhu modelky. Ale to ji natolik vyděsilo, že začala předstírat, jak se uzdravuje a rodiče přesvědčila o tom, že není důvod s kariérou skoncovat.

„Strašně jsem si přála být slavná. Chtěla jsem, aby si mě někdo všímal, abych byla pro někoho zajímavá. Předstírala jsem tedy přede všemi, že jsem v pořádku a normálně jím. Ale pak jsem to na toaletě všechno vyzvracela,“ prozradila.

Kayley Chabotová

Když pak v agentuře absolvovala focení, všichni z týmu ji chválili, jak je nádherně štíhlá a gratulovali jí k úspěchu.

„Bylo to jako droga, Když jsem slyšela ta slova chvály, bylo to úžasné. V té době jsem byla živa pouze z kávy a brzo jsem se dostala i do fáze, kdy jsem brala drogy, které mi pomáhaly uniknout na chvíli z tíživé reality,“ doplnila.

Naštěstí si brzy uvědomila, že to není správné a jde jí o život. Když tedy odchodila svou poslední domluvenou přehlídku, sebrala se a odletěla zpět do Kanady. Do New Yorku se pak už nikdy nevrátila.

„Modeling není pro všechny. Vím, že je spousta dívek a žen, které jsou štíhlé od přírody a normálně jedí. Ale kdo to tak nemá, neměl by se trápit,“ dodala.

Modelka Zuzanna Buchwaldová přiznala, že agenti nutí dívky drasticky hubnout: