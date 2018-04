Modelčin vosí pas vyvolal diskusi o kráse příliš štíhlých žen

Mladá Američanka a kandidátka populární soutěže America´s Next Top Model (Amerika hledá topmodelku) Ann ze státu Texas se s největší pravděpodobností zapíše do Guinessovy knihy rekordů. Má tak štíhlý pas, že ho dospělý muž dokáže celý obejmout rukama. Při svých 188 cm váží pouhých 50 kg.

Tato informace v posledních dnech obletěla svět a rozpoutala opět diskusi na téma nezdravě vyhublých modelek, které jsou nám neustále podsouvány jako vzory dokonalosti a krásy. Díky těmto kráskám se pak tisíce žen trápí hlady ve snaze docílit tohoto absurdního ideálu. Mnoho z nich pak končí v rukou psychiatrů s diagnózou tzv. PPP (porucha příjmu potravy).

Zda Ann trpí některou z poruch příjmu potravy nebylo potvrzeno, ale její index tělesné hmotnosti (BMI) 14,1 je jasným indikátorem, že její míry nejsou zcela v pořádku. Její ideální váha by měla být asi 77 kilogramů. (Spočítejte si BMI)

Možná, že "jen" patří k těm ženám, které mají dlouhodobě problém na váze přibrat. Ve srovnání s redukčními metodami se však o tomto problému ve společnost mlčí, i přesto, že trápí mnoho dívek a žen. I většina výživových poraden se věnuje obezitě a snižování nadváhy. Najít návod, jak na váze naopak přibrat zdravým způsobem, je docela obtížné.

Nedávno jsme na našem serveru idnes.cz informovaly o jednadvacetileté Lizzie Velasquezové, která se svou podváhou bojuje celý život. Ačkoliv její denní příjem potravy tvoří až 8000 kaloriií, není její tělo schopno si tuto energii nijak udržet a permanentně zůstává na životu ohrožující váze 25 kg.

Případ Lizzie je sice až extrémním příkladem podváhy, to však neznamená, že by se u nás podváha vyskytovala pouze ojediněle. "Již několik let vážím 49 kilo, snažím se ztloustnout, ale nedaří se mi to. Stále zůstávám příliš hubená, lékaři mi radí, abych se snažila přibrat, ale jakým způsobem, to mi poradit neumí. Netrpím žádnou chorobou ani poruchou," píše například sedmadvacetiletá Petra v naší on-line poradně.

Jak tedy postupovat při zvyšování váhy tak, abychom svému zdraví spíše neuškodily? Nabízíme vám rady nutriční terapeutky Věry Králové z naší internetové poradny.

1. Onemocnění - ještě předtím než začnete uvažovat o kompletní změně jídelníčku či o návštěvě u nutričního terapeuta, je vhodné podstoupit lékařská vyšetření, aby mohla být vyloučena závažná onemocnění, která úbytek na váze často způsobují. V případě, že se onemocnění potvrdí, je nutné primárně řešit především toto onemocnění, a to s příslušným odborníkem.

2. Mnohé způsobují geny - pokud má některý z vašich rodičů stejné tělesné dispozice jako vy, je pravděpodobné, že vaše podváha vychází z genetických předpokladů. I v tomto případě je dobré navštívit lékaře, aby zjistil, zda nejde o některé ze závažných onemocnění přenesené z generace na generaci.

3. Psychická pohoda - na naše tělo má velký vliv také naše psychika. Pokud se necítíme v pohodě naše tělo na to bude zajisté reagovat. Jedná se o tzv. psychosomatické reakce. Jednou z takových reakcí může být také úbytek na váze nebo neschopnost na váze přibrat. V tomto případě je nutné řešit příčiny, způsobující nám psychickou nepohodu.

4. Nutriční terapeut - v případě, že byla všechna onemocnění lékařem vyloučena, přichází na řadu výživové poradenství. Na nutričního terapeuta se můžete obrátit v každé větší nemocnici nebo v mnoha soukromých centrech, specializujících se na oblast výživy. Terapeut s vámi zkonzultuje váš současný denní režim a jídelníček, spočítá poměr příjmu a výdeje energie, upozorní na výživové chyby a poradí, které konkrétní potraviny do své běžné stravy zařadit a které naopak vyjmout.

Pokud máte jakýkoliv problém s hmotností, ať už se jedná o nadváhu či podváhu, neváhejte kontaktovat některé ze specializovaných center, kde vám ochotně poradí, jak postupovat při řešení vašeho problému.