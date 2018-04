Nemůžu dělat žádné domácí práce, říká model, kterého živí ruce

„Řekli mi, že moje ruce jsou téměř perfektně symetrické, že délka prstů ve srovnání s dlaní se blíží k dokonalosti a že mé ruce jsou univerzálně použitelné,“ cituje modela list Daily Mail.

Reed sice fotí i módu a na fotkách je vidět celý, ale jeho nejčastější kampaně jsou ty, kde je detail na ruce. Jeho dlaně nebo jen prsty jsou k vidění v reklamách na pivo, elektroniku, kosmetiku či krémy a další věci. Brit denně vydělává v přepočtu od šesti do 32 tisíc korun.

„Žertuji, že jsem nejzručnější přítel v Británii, ale když se má vyměnit žárovka, pneumatiky, mýt nádobí, vařit, uklízet nebo cokoliv, co by mohlo poškodit mé prsty a dlaně, tak to nedělám,“ prohlásil model.

Kromě toho, že se vyhýbá práci v domácnosti, musí o svůj zdroj příjmů pečovat. Pravidelná manikůra je samozřejmostí.

„Používám mandlový olej ráno a večer. Cestou na castingy a do práce vždycky nosím rukavice. I v létě. Protože kvůli jakémukoliv škrábanci nebo odřenině můžu přijít na čas o zaměstnání,“ říká.

Kromě reklamy dělá také dubléra rukou. Zaskočil třeba za herce Jareda Leta v reklamě pro značku Hugo Boss.