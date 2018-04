Cvičit a nesprchovat se moc pozdě ani brzy ráno, radí sexy padesátník

Chuando Tan si může u fotek na svém profilu na sociálních sítích přečíst obdivné komentáře, v nichž ho ho chválí za mladistvý vzhled. Na Instagramu ho sleduje přes 300 tisíc lidí a spousta z nich byla překvapených, když se dozvěděli jeho skutečný věk. Přestože mu je padesát let, mohl by klidně konkurovat i o desítky let mladším modelům.

Sexy padesátník prozradil svůj recept na to, jak dobře vypadat. Je to prý úplně snadné. Pravidelně cvičí a nikdy se nesprchuje příliš pozdě v noci, nebo moc brzy ráno. A také miluje pálivé kuře po hainansku.

Navíc se neobléká jako většina jeho vrstevníků. Spousta mužů se však zřejmě musí smířit s tím, že to, co funguje u Singapurce, nemusí fungovat u nich.

Chuando Tan se po kariéře modela vydal na dráhu fotografa. Před jeho objektivem stály nejrůznější asijské celebrity. V roce 2008 také nafotil obal alba Discipline zpěvačky Janet Jacksonové.

Vypadá model na svůj skutečný věk?