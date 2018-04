Móda získá na délce, lesku a bude barevnější

Oproti předchozím sezonám má být letos móda barevnější, odhaduje Ellen Haeserová z nizozemského Studia Commandeur, které připravuje módní trendy.

Novinky už někteří návrháři představili na módním veletrhu Styl a Kabo v Brně. Tvůrci čerpají především z 80. let. "Na podzim tak opět uvidíme to, co řada z nás už dobře zná," podotkla Haeserová.

Výrazný dál zůstává vliv královny popu Madonny, odborníci se ale opět inspirovali i ve filmu. Pánskou módu bude dál ovlivňovat třeba americký snímek o kovbojích Zkrocená hora.

Rifle se i přes některé opačné prognózy udrží v módě i v následující sezoně. Budou spíš tmavší a nově, stejně jako další oděvy, hodně hodně široké. In zůstanou i další prvky z minulých sezon, například námořnický nebo army styl.

Nosit se budou stále častěji pleteniny, a to nejen svetry, ale také šaty a sukně. "Důležité je, aby nebyly příliš teplé a těžké, i tady se totiž projevuje globální oteplování," řekla Haeserová. Ničím neobvyklým nebudou

potisky na vlně a kombinace vzorů a zvlášť v pánské módě hrubší vzory.

Muži jsou podle Commandeuru opovážlivější a dovolí si víc. Pánská móda bude kombinací uniforem, krojů a přírody. Například z kovbojů, kteří letí ještě v této sezoně, se asi brzy stanou američtí průkopníci. Základem pro modely budou uniformy, ale třeba i kroje. Objeví se také takzvaní noví aristokraté a aristokratky, předpovídá Haeserová.

Styl vychází z Anglie a reprezentuje jakéhosi šviháckého ducha, který je inspirován minulostí a kombinován s džínami nebo jinými moderními kusy. "Velice in bude třeba bílá košile s dlouhými nabíranými rukávy a k tomu vesta," poukazuje Haeserová na model, který v jednom ze svých posledních klipů použil americký zpěvák Justin Timberlake.