50 odstínů módy: základní kousky Dakoty Johnsonové budou slušet i vám

Hereččin styl není na první pohled nijak převratný. Její tajemství nespočívá ve snaze za každou cenu rebelovat proti módním pravidlům, spíš v pečlivém výběru toho, co jí dobře sedí a co lze mezi sebou snadno kombinovat. A právě to je důvod, proč stojí za to aspoň něco z jejího šatníku okopírovat. Vybrali jsme z něj šest základních kousků, které se budou hodit každé ženě.

Pruhované tričko

Kvalitní tričko v námořnickém stylu unosíte vždycky. Není sezona, kdy by bylo mimo hru. Dakota Johnsonová ho nejraději nosí s úzkými modrými džínami. Spolu s pohodlnými converskami a neodmyslitelnými slunečními brýlemi tvoří perfektní kombinaci pro volný čas.

Na večer pak můžete hereččin newyorský minimalismus prostě vyměnit za francouzskou eleganci: místo džínů si oblékněte vypasovanou kolovou sukni a tenisky nahraďte barevnými sandálky na podpatku.

Pruhované tričko je nadčasová záležitost. Vlevo: Zara, vpravo: Noisy May, prodává ZOOT

Boyfriend jeans

Volné džíny, kterým se říká „boyfriend“, zažily v posledních letech velký boom a staly se stejně důležitým stavebním kamenem moderního šatníku jako předtím úzké denimové kalhoty (a ještě před nimi klasické Levi’s 501). Styl Dakoty Johnsonové je ukázkou toho, jak je nosit, když se chcete cítit pohodlně: stačí přidat mokasíny nebo do vypasovaných kalhot zastrčit bavlněné tílko.

Ležérních boyfriend jeans se ovšem nemusíte vzdát ani večer, letos má denim povolený vstup do klubu i do restaurace. Stačí jen pozměnit doplňky: na eleganci džínům dodají lesklé lodičky se zúženou špičkou a větší psaníčko.

„Boyfriend“ džíny si můžete půjčit od přítele, ale mají je i v dámském oddělení. Vlevo: Current/Elliott, vpravo: Topshop

Neutrální šaty

I když dáváte přednost kalhotám, měla byste mít ve skříni aspoň jedny šaty. Můžou to být „malé černé“ nebo třeba zavinovací šaty s jemným potiskem (Dakota už nejednou vyzkoušela obě varianty), hlavní je, aby vám dobře seděly. Je zcela normální, že model z ramínka vám dokonale nepadne, nebojte se proto zajít za švadlenkou, která vám šaty přizpůsobí. Je to investice, které nebudete litovat.

Slušivé šaty v neutrálním odstínu totiž využijete na spoustu příležitostí a snad se všemi myslitelnými doplňky. Zkuste je v hereččině stylu trochu odlehčit, ať už širokým kloboukem, páskovými sandálky, nebo teniskami, které se letos nosí úplně se vším.

Šaty v tlumených tónech se hodí na den i na večer. Vlevo: Victoria Beckham, vpravo: H&M

Ležérní svetřík

Kvalitní svetr unosíte po celý rok, v chladnějších měsících je skvělým základem pro vrstvený outfit, lehčí (nejlépe kašmírová) varianta vás zahřeje během letních večerů. Možných kombinací je nespočet, Dakota Johnsonová nejraději nosí volnější svetr a přiléhavé džíny, šortky nebo i úzkou sukni.

Protože má herečka poměrně drobnou horní část těla, může si dovolit i pořádně chlupatý svetr na způsob angorského. Máte-li větší prsa nebo širší ramena, volte raději lehčí alternativy, které vám zbytečně nepřidají na objemu.

Dakota ví, že volný čas si žádá volný svetr. Vlevo: Mango, vpravo: Dagmar

Velká černá bunda

K šatníku současné ženy patří tento kousek stejně neodmyslitelně jako malé černé šaty. Minimálně pokud má i svou rock’n’rollovou tvář. Dakota, která se donedávna na veřejnosti objevovala se zpěvákem kapely Drowners Matthewem Hittem, tu svou odhaluje nenápadně, ale vždy stylově, ať už obléká kožený křivák, nebo oversized bomber. Zkuste to také.

I jemně působící herečka má v sobě kus rockerky - aspoň co se stylu týče. Vlevo: Saint Laurent, vpravo. Topshop

Květovaná romantika

Šaty s florálním potiskem umí být překvapivě univerzální, stačí se podívat na světová přehlídková mola. Nebo na outfity, ve kterých Dakota Johnsonová čas od času vyráží do ulic New Yorku. Jednou zkombinuje temně romantické šaty s mikinou, nízkými botami a velkou kabelou, jindy zase k modelu v zářivých barvách přidá červené sandálky na nízkém podpatku. Nechte se inspirovat.